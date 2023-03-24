Ледовый дворец «Скиф Арена» открылся в с. Новые Зори Павловского района Алтайского края

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Сегодня, 24 марта, в с. Новые Зори Павловского района прошло торжественное открытие ледового дворца «Скиф Арена».

Объект был возведён за 10 месяцев. Строительство стартовало в мае 2022 года.

На 4400 м2 спортивного сооружения расположились хоккейная площадка, трибуны, шесть раздевалок, тренерская, гардероб, зона питания и медицинский кабинет.

По словам специалистов ледового комплекса, возможности кабинета позволяют проводить консультирование, динамическое наблюдение за спортсменами, комплексное исследование функционального состояния организма, запись ЭКГ, оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, медицинскую реабилитацию спортсменов и выдачу медицинского заключения о допуске к сдаче нормативов ГТО.

Лед к торжественному открытию готовился с использованием новой современной спецтехники для варки льда.

Инвестором проекта выступил предприниматель, в прошлом — депутат краевого Законодательного Собрания Владимир Попов (ООО «Диво Алтая»).

По его словам, на возведение ледового дворца было затрачено около 400 млн рублей. Еще более 70 млн рублей в год будут направляться на содержание спортивного объекта. Предприятие также берет на себя обязательство финансирования всех занятий, что сделает их бесплатными для воспитанников. В данный момент планируется набрать около 200 юных хоккеистов, а также детские группы фигурного катания.

«Ребятишки будут играть от 4 до 10 лет. Приглашаем желающих со всей округи, из любого района Алтайского края. Мы открыты для всех. Главное, что потребуется от родителей — это привозить детей на занятия. Нужна спортивная дисциплина», — рассказал Попов.

Он напомнил, что арена — далеко не первый объект, открытый при участии предприятия. «До этого мы строили хоккейные коробки, собирали команды. Решение о строительстве ледового дворца, принятое в прошлом году, позволило сегодня исполнить мечту, которая была у меня с детства», — поделился Владимир Попов. — «Наши дети достойны того, чтобы тренироваться в лучших условиях».

Результатом сегодняшнего открытия, по мнению мецената, должно стать появление профессиональной команды высокого уровня, которая будет сформирована из местных ребят в ближайшие годы.

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