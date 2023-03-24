В Подмосковье запустили завод по производству кормов для рыб и домашних животных

© inorehovo.ru

Два года назад компания «Аквагранула» начинала работу с небольшой линии по производству гранулированного корма для рыб, а сейчас открыла завод, где одновременно производят корма для различных пород чешуйчатых: от мальков до форели, осетра и лососевых.

Мощность одной производственной линии — до 7 тонн в час. Готовую продукцию компания поставляет сетевым торговым гигантам. В пятилетних планах у руководства «Аквагранулы» построить крупнейший в России завод по производству кормов.

«У нас многокомпонентный состав корма, всего 23 элемента: это зерновые, микрокомпоненты, антиоксиданты, витамины, жиры и еще добавки. Зерно для рыбы: пшеница, кукуруза, бобовые. Главное требование заказчика, а это рыборазводные предприятия по всей России, — хороший весовой прирост рыбы. На наших кормах в месяц чешуйчатые прибавляют от 800 граммов до килограмма. При этом в составе нет ГМО, и, согласно лабораторным исследованиям, они безопасны» — рассказывает генеральный директор ООО «Аквагранула» Сергей Янюшкин.

Главное преимущество нового завода в Орехово-Зуеве перед конкурентами — все линии собраны по индивидуальному заказу инженеров «Аквагранулы» на отечественных предприятиях.

Сейчас компания оформляет на свои разработки патент. Это позволит ей получить грант от государства и субсидии от правительства Московской области.

Этот грант для планируется потратить для открытия ещё одного большого цеха, а в дальнейшей перспективе построить в нашем округе крупнейший завод по производству кормов для животных.

© inorehovo.ru

© orehovo-zuevo-24.ru

© inorehovo.ru

© inorehovo.ru