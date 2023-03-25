Отечественная ИТ-система подняла производительность труда на предприятиях Росатома

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В Санкт-Петербурге состоялась презентация первых итогов работы отечественной IT-системы мониторинга производственного оборудования (СМПО) в Центральном конструкторском бюро машиностроения (ЦКБМ — предприятие Госкорпорации «Росатом», входит в машиностроительный дивизион «Атомэнергомаш», АЭМ). Всего к мониторингу в «Атомэнергомаше» подключено 407 единиц оборудования на 7 производственных площадках по всей России. Успешно внедренная в АЭМ IT-система СМПО, разработанная российской ГК «Цифра», — наглядный пример проекта по обеспечению технологического суверенитета в области машиностроения.

ЦКБМ приступило к установке первых блоков системы мониторинга в июне 2021 г., а уже в декабре началась опытно-промышленная эксплуатация СМПО на предприятии. За это время было подключено 130 единиц оборудования на двух производственных площадках ЦКБМ — на Кировском заводе и в филиале «ЦКБМ 2» в г. Сосновый Бор, а сотрудники предприятий прошли обучение работе с комплексом «Диспетчер» и теперь ежедневно фиксируют свою работу в системе. Как итог, ЦКБМ не только вышло в лидеры по охвату оборудования новой IT-системой в машиностроительном дивизионе, но и получило за реализацию этого проекта профессиональную премию в области цифровизации производства OEE Award.

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов отметил: «Цифровизация предприятий не является для АЭМ самоцелью. Цифровая инфраструктура — базовая вещь, необходимая для обеспечения эффективного проектного планирования. Планирование задает „такт“ работы производств, под который мы затем подстраиваем цифровизацию поддерживающих процессов: закупочные службы, получая задания из производственного плана, должны обеспечить бесперебойное снабжение; конструкторы и технологи — выдавать вовремя затребованную проектную и рабочую документацию; HR — обучать и нанимать нужное количество работников с нужной специальностью и квалификацией и т. д. Но выполнение задач, которые перед нами ставит Госкорпорация, обеспечение должного качества и сроков выпуска продукции, требует эффективного планирования не только на уровне дивизиона или целого предприятия, но и на уровне каждого ключевого станка. В этом нам успешно помогает СМПО, и мы намерены расширять использование этой системы и дальше.»

Система мониторинга позволяет обеспечить контроль за работой основного технологического оборудования в режиме реального времени, анализировать производительность и загруженность станков, а также оповещать о внештатных ситуациях. СМПО интегрирована с производственной ERP 1С Диспетчеризация, что дополнительно дает возможность проводить отметки о выполненных технологических операциях прямо с рабочего места. Используя данные системы, можно определить время полезной работы станка и в целом эффективность производства. Интеграция с 1С Диспетчеризация и дальнейшая передача данных во все системы IT ландшафта компании позволяют, в свою очередь, оперативно узнавать и реагировать на сбои, аварии и возникшие простои, а также получать показатели по выработке каждого работника.

Генеральный директор АО «ЦКБМ» Игорь Бурцев со своей стороны заявил: «До внедрения СМПО данные о загрузке оборудования и простоях были субъективными и основывались на выработке. Теперь в ЦКБМ еженедельно автоматически формируются отчеты по каждому цеху, станку и сотруднику, в которых обозначены все ключевые показатели работы, а у простоев зафиксированы „фамилия“, причины и время. Дополнительно в цехах установлены мониторы, где транслируется ключевая информация о состоянии оборудования в реальном времени. Это позволило увеличить производственную загрузку ключевого оборудования на 7 процентов. Таким образом, вся цепочка выполнения заданных работ стала прозрачной, существенно повысилась эффективность производственных процессов.»

Проект по внедрению промышленного мониторинга на предприятиях машиностроительного дивизиона Росатома был реализован при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Работы были частично профинансированы государственным грантом, предоставленным в рамках программы по поддержке преобразования приоритетных отраслей экономики на основе внедрения отечественных цифровых решений. Общая сумма инвестиций в проект составила 195 млн рублей с учетом средств гранта в размере 95 млн.

На сегодняшний день «Атомэнергомаш» запустил СМПО в пяти российских городах: на производственных площадках «ЗиО-Подольск» и «Гидропресс» в Подольске, «Атоммаш» и «Атомтрубопроводмонтаж» в Волгодонске, на предприятии «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске, а также в «Опытном конструкторском бюро машиностроения имени И.И. Африкантова» в Нижнем Новгороде и «Центральном конструкторском бюро машиностроения» в Санкт-Петербурге.