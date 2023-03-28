В станице Кущевской Краснодарского края открыли новую школу на 550 мест

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Учреждение возвели по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры».

Теперь ученики школы № 1, здание которой нуждается в капремонте, смогут получать знания в достойных условиях. Кроме того, уменьшится количество ребят, обучающихся во вторую смену. Учебное заведение оснащено всем необходимым, в классах установлены компьютеры, мультимедийные проекторы и панели, регулируемая мебель. Созданы кабинеты технологии для мальчиков и девочек, оформлена комната детских инициатив. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами.

В трехэтажном здании также предусмотрели большую обеденную зону, библиотеку с читальным залом и медиатекой, актовый зал на 300 человек. Создали и современное спортивное ядро. Оно включает многофункциональную и гимнастическую площадки, тренажерный и спортзал, беговые дорожки, места для прыжков в длину и высоту, игровой комплекс для начальной школы.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

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