РУСАЛ построил в Саяногорске Центр спортивных единоборств

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25 марта в Центре спортивных единоборств (ЦСЕ) Саяногорска состоялся День открытых дверей. Новый спортивный объект одним из первых посетил четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо Виталий Минаков.

На торжественном открытии он зачитал приветствие основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски: «Наш регион — поистине становой хребет России, и, чтобы укрепить страну, нам в ближайшие годы предстоит развиваться даже ещё быстрее, чем прежде. Для этого нужны люди с настоящим сибирским характером — не боящиеся вызовов, всегда готовые отразить удар и взять новую вершину. Чемпионами становятся не тогда, когда выигрывают поединок, а за часы, недели, месяцы и годы, что проходят в изнурительных тренировках. Для таких, как вы, для будущих чемпионов мы открываем центры спортивной подготовки, где вы сможете раскрыть себя и доказать силу своего характера. Мы хотим, чтобы у каждого из вас была возможность тренироваться и идти к своим победам».

Строительство Центра спортивных единоборств — это очередной шаг на пути осуществления комплексной социальной программы развития регионов, задуманной Олегом Дерипаской ещё 20 лет назад одновременно с созданием крупнейшей в России алюминиевой компании. Среди её важнейших направлений — поддержка здорового образа жизни и спорта. Когда-то Дерипаска инициировал всероссийский проект «На лыжи!», теперь пришло время единоборств.

За основу проекта спортивного сооружения было решено взять центр спортивных единоборств «Боец», который открыли в 2021 году в Усть-Лабинске на Кубани. Функционал комплекса продуман до мелочей. При необходимости помещения можно преобразовать в игровую площадку для баскетбола, волейбола и других игровых видов спорта. В комплексе предусмотрены и различные бытовые и подсобные помещения — раздевалки, душевые, сауны, кабинеты для персонала, медпункт, комнаты для хранения инвентаря и т. д.

Именно по такому проекту Центр спортивных единоборств будет построен и в Ачинске на территории спортивного комплекса «Олимп». Уже завершаются подготовительные работы. Первый камень в основание нового спортивного объекта в Ачинске намерены заложить уже в 2023 году.

Виталий Минаков говорит, что эти центры на деле реализуют представление Олега Владимировича о Сибири как о крае со своим особенным менталитетом. Смелость, способность постоять за себя и отстаивать свои суждения — это становой хребет Сибири и культурный код настоящего сибиряка. Создание борцовских клубов естественно вписывается в этот жизненный уклад.

Минаков отмечает: «Сейчас благодаря Олегу Владимировичу Дерипаске открываются три центра спортивных единоборств: сегодня в Саяногорске, а совсем скоро — в Братске и Тайшете. В планах — ещё семь подобных центров — в Ачинске, Волгограде, Дивногорске, Краснотурьинске, Красноярске, Североуральске и Шелехове. В них будут работать секции бокса, борьбы, дзюдо, самбо, карате. Компания не только ведёт строительство этих центров, но и разрабатывает программу развития спорта на каждой конкретной территории, включая в первую очередь подбор квалифицированных тренеров. Она ориентирована на тех ребят, которые никогда до этого не ходили в спортивный зал, не занимались спортом».

Добавим, что РУСАЛ также много внимания и средств уделяется развитию медицинской инфраструктуры. Так, в 2020 году были оперативно возведены семь медицинских центров помощи и спасения в городах Урала и Сибири. Этот проект стал воплощением общественной инициативы Олега Дерипаски по поддержке региональной медицины. С начала пандемии в 2020 году компания направила на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку здравоохранения в регионах восемь млрд рублей.

По информации Life.ru

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