Самый большой в Сибири. В Барнауле начал работу центр смешанных единоборств

© barnaul.org

Top Team Siberia — самый крупный в Сибири центр смешанных единоборств. Спортивный комплекс построен на условиях государственно-частного партнерства

1250 квадратных метров — общая площадь нового центра смешанных единоборств Top Team Siberia. 750 квадратных метров занимает главный спортивный зал. Здесь одномоментно могут тренироваться порядка 100 человек.

«Здесь у нас три основных вида спорта: смешанные единоборства, вольная борьба и кроссфит. Также есть муниципальная часть, бесплатные часы — это дзюдо», — поделился руководитель центра смешанных единоборств Top Team Siberia Александр Локтев.

Уникальность объекта в том, что строился он на условиях государственно-частного партнерства. Общая стоимость порядка 100 млн рублей. Доля государственного участия составляет около 65%.

При этом объект остается в муниципальной собственности, а предприниматель берет на себя обязанности по эксплуатации и управлению центром единоборств. Для федераций и спортшкол Top Team Siberia предоставляет так называемые бесплатные социальные часы.

В новом центре единоборств не исключают, что когда-нибудь здесь появятся группы и по бразильскому джиу-джитсу. Планируют также приглашать профессиональных бойцов для проведения мастер-классов. У центра есть задача — не просто вовлечь в спорт, но и вырастить настоящих чемпионов.

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

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