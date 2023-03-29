Единственная в России компания производящая кормосмесители объёмом свыше 25 м3 — до 45 м3.
Компания ООО «Профидтех», Россия — производитель кормосмесителей, кормораздатчиков.
Кроме производственной деятельности, компания ведет активную исследовательскую работу в области кормопроизводства. В 2016 году нами получен патент:
«Система приготовления кормов для животных» запатентована в 2016 г. № патента 2585847.
Данная разработка предусматривает полную автоматизацию процесса кормления на фермах. Основным результатом внедрения данной системы является снижение трудозатрат в ходе процесса приготовления кормов в крупных животноводческих хозяйствах.
Система приготовления кормов включает в себя:
- — По меньшей мере, две платформы для хранения кормов
- — Траверсы
- — Смеситель кормов
- — Конвейер, вытянутый поперек одной из платформ и обеспечивающий перемещение кормов в смеситель и в кормушки/на кормовой стол;
- — Устройства перемещения кормов вдоль платформ и выгрузки их на конвейер и в смеситель.
Наша компания уже 12 лет производит кормосмесители, миксеры-кормораздатчики емкостью от 8 до 45м3. Единственная в России компания производящая кормосмесители объёмом свыше 25 м3 — до 45 м3.
Собственное производство находится в г. Чехов, Московской области.
При производстве используется высококачественная спецсталь, что обеспечивает длительный срок службы цельносварных корпусов — не менее 5 лет до первого ремонта при соблюдении условий эксплуатации. Гарантия на устойчивость корпуса к сквозному истиранию — 3 года.
Капитальный ремонт кормораздатчиков с заменой шнеков планетарных редукторов в комплекте с самозатачивающимися ножами имеющими напыление карбида вольфрама, маслинные резервуары и станции автоматической смазки опорных подшипников планетарных редукторов, коробок передач, весоизмерительных и тендометрических аппаратов.
Возможен ремонт кормосмесителей следующих фирм:
Пента, КТУ-10, РК-50, КИС-8, ИСРК-12, АКМ-9, КРС-15, РК-50, РММ-5,0, Промтехсервис, Запагромаш, Celikel (Селикел), SEKO (Секо), Metal-Fach (Метал Фах), РоС (ПоК), SILOKING (Силикинг), Trioliet (Триолит), Интермикс, BVL (БВЛ), Euromilk (Евромилк), EuroMix (ЕвроМикс), Kuhn (КУН), De Laval (Де Лаваль), Faresin (ФАРЕЗИИН), Triplex (ТРИПЛЕКС).
Производим и продаем ножи имеющие напыление карбида вольфрама, для всех фирм производителей кормораздатчиков.
- Кормосмесители производства компании Профидтех (Московская область)
- Прицепной смеситель — кормораздатчик производится на заводе Колнаг (Московская область)
- Прицепные кормосмесители для трактора выпускаются на заводе Колнаг (Мос. обл.)