В селе Фролы Пермского края открыли новый детский сад

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Открылся новый двухэтажный корпус детского сада «Галактика» во Фролах, который рассчитан на 120 мест.

Отметим, что это уже третий корпус детского сада «Галактика», второй корпус учреждения был открыт в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». Новый корпус дошкольного заведения имеет естественно-научную направленность, где детям будут преподавать основы строения Земли, базовые знания по моделированию, конструированию. Для этих целей оборудована исследовательская лаборатория, а также установлен большой глобус и подвижный макет солнечной системы.

Как сообщает сайт правительства и главы региона, новый корпус детского сада символизирует планету Земля, поэтому дизайн помещений дошкольного учреждения выполнен в виде шести континентов для каждой группы, а название каждой группы — это представитель животного мира данного континента.