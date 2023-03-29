В селе Фролы Пермского края открыли новый детский сад
Открылся новый двухэтажный корпус детского сада «Галактика» во Фролах, который рассчитан на 120 мест.
Отметим, что это уже третий корпус детского сада «Галактика», второй корпус учреждения был открыт в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». Новый корпус дошкольного заведения имеет естественно-научную направленность, где детям будут преподавать основы строения Земли, базовые знания по моделированию, конструированию. Для этих целей оборудована исследовательская лаборатория, а также установлен большой глобус и подвижный макет солнечной системы.
Как сообщает сайт правительства и главы региона, новый корпус детского сада символизирует планету Земля, поэтому дизайн помещений дошкольного учреждения выполнен в виде шести континентов для каждой группы, а название каждой группы — это представитель животного мира данного континента.
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