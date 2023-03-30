Союз-2.1 В вывел на орбиту спутник Космос-2568

Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник «Космос-2568» в интересах Минобороны России МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/.

Ракета-носитель «Союз-2.1в» легкого класса, стартовавшая с космодрома Плесецк в среду вечером (29.03.2023), вывела на орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг. «В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь», — отметили в ведомстве. Как уточнили в министерстве, бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме, ему присвоен порядковый номер «Космос-2568».

Специалисты внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о нем. Ракета «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк 29 марта в 22:57 мск. В ведомстве подчеркнули, что старт и выведение на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

От себя добавлю, по параметрам орбиты и времени пуска «околокосмическое сообщество» предполагает, что аппарат является очередным (4-м по счёту) загадочным неманеврирующим «низколётом».

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