ЧМЗ освоил производство проволоки из порошка ферротитана для металлургии

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Специалисты Чепецкого механического завода (АО «ЧМЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и Отраслевой центр металлургии в составе дивизионального интегратора ООО «Русатом МеталлТех») освоили технологию изготовления порошковой инжекционной проволоки с наполнителем из ферротитана марки ФТи70. Основным компонентом наполнителя являются собственные обороты титанового производства ЧМЗ, которые ранее не были вовлечены в производственный цикл предприятия.Опытно-промышленная партия (более 100 тонн) проходит испытания на металлургических предприятиях России и уже получила положительные отзывы. В текущем году планируется запустить участок по промышленному производству новой номенклатуры продукции.

Инжекционная проволока представляет собой тонкостенную протяженную стальную трубку с наполнителем из порошка ферротитана. Продукт востребован в металлургической промышленности для внепечной обработки стали, улучшения механических и коррозионных свойств сплавов. Например, при выплавке нержавеющих и автолистовых сталей, где титан является стабилизатором углерода.

Применение ферротитана в виде проволоки (в отличие от кускового) дает возможность ввести его в глубь расплава, избегая взаимодействия со шлаком и газовой атмосферой. Такой способ позволяет получать стабильный и высокий коэффициент усвоения титана, обеспечивает получение его концентрации в узко заданных пределах, способствует снижению химической неоднородности легируемой стали и уменьшению объемов непроизводственных потерь ферротитана.

«Мы тесно сотрудничаем с российскими металлургическими предприятиями, осваивая производство продуктов под индивидуальные потребности. Наши специалисты сопровождают весь процесс применения проволоки, предлагают оптимальные режимы и параметры её использования. Богатый опыт производства инжекционных проволок и наличие собственной сырьевой базы позволяют нам разрабатывать новые дизайны и наполнители, необходимые металлургам для решения их производственных задач. Мы обеспечиваем наших потребителей не просто продуктом, а полным сервисом по его применению», — отметил генеральный директор АО «ЧМЗ» Сергей Чинейкин.

«Продукция АО „ЧМЗ“ на основе электролитического кальция является эталоном качества на российском и международных рынках. Мы гордимся, что ООО „Русатом МеталлТех“ обеспечивает не только поставку, но и техническое сопровождение продукции у потребителя, что позволяет совершенствовать и расширять продуктовый портфель для металлургической промышленности страны. Теперь нашим потребителям доступна новая номенклатура инжекционной проволоки на основе высококачественного ферротитана для микролегирования стали», — подчеркнул генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.