В Мордовии запущено крупное производство фармацевтических субстанций

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30 марта в Саранске на базе АО «Биохимик», входящем в группу компаний «Промомед», состоялось открытие завода по производству активных фармацевтических субстанций.

Новый завод — это одно из крупнейших в стране производств активных фармацевтических субстанций (АФС) мощностью 340 тонн в год на 150 видов субстанций. Это семь площадок, две из которых будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов. На других площадках будут производиться молекулы для синтетических антибиотиков, за исключением бета-лактамных, противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.

Инвестиции в проект составили более 3,7 млрд рублей.

Строительство нового завода продолжалось 2 года. Большая часть оборудования произведена в России.

Важно отметить, что открытие нового производственного комплекса ГК «Промомед» обеспечит создание более 120 рабочих мест.

До последнего времени львиную долю фармацевтических субстанций привозили из-за рубежа и открытие нового производства делает весомый вклад в изменение этой ситуации.

«Кроме того, собственный синтез субстанций — это прямой доступ к инновациям, к созданию оригинальных препаратов. Здесь мы будем создавать лекарства для таких болезней, которые раньше не лечились. Для страны сейчас создание фармацевтических субстанций также важно, как полеты в космос», — подчеркнул на открытии председатель совета директоров фармацевтической компании Пётр Белый.

ГК «Промомед» — российская фармацевтическая компания, которая специализируется на разработке, производстве и продвижении лекарственных препаратов, применяемых в таких областях медицины, как борьба с инфекциями (противовирусные и антибиотики), эндокринология, неврология, онкология, общая терапия. Компания является одним из российских лидеров по производству препаратов для терапии COVID-19. В продуктовом портфеле компании насчитывается более 250 лекарственных препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Свыше 100 новых препаратов находятся на разной стадии разработки и регистрации. Основной производственной площадкой компании является завод «Биохимик» в Саранске.

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https://ria.ru/...1861930180.html

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