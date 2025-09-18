Производство влажных кормов для домашних животных, начатое группой компаний «Талина», позволит до конца 2025 года впустить 80 тыс. тонн новой импортозамещающей продукции и увеличить число рабочих мест на одном из системообразующих предприятий России. Инвестиции в производство превысили 5 млрд рублей, сообщила генеральный директор АО «ГК «Талина» Марина Маркина.

Благодаря расширению производства «Талина» увеличит в этом году число новых рабочих мест. За 2024 год в регионе создано 1 540 рабочих мест, треть из них — по направлению кормов для домашних питомцев. Только за восемь месяцев 2025 года создано 1 565 рабочих мест.

При этом инвестиции порядка 2 млрд рублей в производство сухих кормов, которое началось в 2024 году, позволили компании вывести новую линейку сухого корма с объемом производства 50 тыс. тонн, уточнила гендиректор.

«ГК «Талина» стабильно увеличивает долю своего присутствия на рынке кормов для домашних животных. Создавая востребованные продукты, мы стремимся полноценно заменить зарубежные аналоги и полностью удовлетворить требования владельцев домашних питомцев. В этом году ООО «Добрый хозяин — Рузаевка» (предприятие входит в периметр управления ГК «Талина») запустило в производство сразу несколько новых линеек влажных рационов для кошек. <…> Инвестиции в производство влажных кормов составили 5,094 млрд рублей, производственные мощности влажных кормов — 80 тыс. тонн в год», — сказала она.

«Уход с российского рынка ряда западных производителей открыл историческое окно возможностей для отечественных компаний. Рынок кормов для животных, который продолжает уверенно расти, стал одним из приоритетных для нашей компании. Мы видим колоссальный потенциал для развития как внутри страны, где образовавшийся вакуум быстро заполняется качественными российскими товарами, так и на внешних рынках, куда мы активно выходим с локализованной продукцией. Наша инвестиционная программа нацелена на то, чтобы не просто занять освободившуюся нишу, а переопределить стандарты отрасли, делая ставку на научные разработки, премиальные составы и устойчивое производство», — добавила собеседница агентства.

О компании

ГК «Талина» — агропромышленная, вертикально интегрированная группа с замкнутым циклом производства, входит в перечень системообразующих предприятий России. В ее состав входят предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму свиней, мясопереработке, производству кормов для домашних животных. Это позволяет не зависеть от поставщиков сырья, контролировать качество на каждом этапе производства. Компания занимает первое место в РФ по мясным снекам, является лидером отрасли в производстве СТМ, занимает третье место по колбасным изделиям и кормам для животных, девятое — в свиноводстве, а география поставок охватывает 83 региона РФ и пять стран экспорта.