Новый комплекс подготовки спутников для «Ангары» запустили на космодроме Плесецк

© mashnews.ru

Военные строители завершили возведение на космодроме Плесецк универсального наземного технического комплекса, предназначенного для полного цикла предпусковой подготовки космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части для ракет «Ангара».

«Данный комплекс позволит осуществлять подготовку нескольких типов космических аппаратов и разгонных блоков для ракет-носителей „Ангара“ лёгкого, среднего и тяжёлого классов», — сообщили в Министерстве обороны.

Тяжёлые ракеты-носители «Ангара» создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. В семействе — несколько классов ракет в зависимости от грузоподъёмности: лёгкий, средний, тяжёлый и сверхтяжёлый.

«Ангара-А5» стала первым космическим комплексом, который выпустили после распада СССР. Основная цель, которую ставят перед «Ангарой-А5», — выведение пилотируемых и беспилотных космических аппаратов весом до 37 т на высокоэнергетические орбиты с российских космодромов Плесецк и Восточный.