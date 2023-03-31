Новый комплекс подготовки спутников для «Ангары» запустили на космодроме Плесецк
Военные строители завершили возведение на космодроме Плесецк универсального наземного технического комплекса, предназначенного для полного цикла предпусковой подготовки космических аппаратов, разгонных блоков и космической головной части для ракет «Ангара».
«Данный комплекс позволит осуществлять подготовку нескольких типов космических аппаратов и разгонных блоков для ракет-носителей „Ангара“ лёгкого, среднего и тяжёлого классов», — сообщили в Министерстве обороны.
Тяжёлые ракеты-носители «Ангара» создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. В семействе — несколько классов ракет в зависимости от грузоподъёмности: лёгкий, средний, тяжёлый и сверхтяжёлый.
«Ангара-А5» стала первым космическим комплексом, который выпустили после распада СССР. Основная цель, которую ставят перед «Ангарой-А5», — выведение пилотируемых и беспилотных космических аппаратов весом до 37 т на высокоэнергетические орбиты с российских космодромов Плесецк и Восточный.
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