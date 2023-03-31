В Санкт-Петербурге запустили вторую очередь завода Фармасинтез-Норд

Группа компаний «Фармасинтез» официально запустила вторую очередь своего петербургского предприятия «Фармасинтез-Норд», крупнейшего научно-производственного комплекса, где по программе импортозамещения выпускаются лекарственные препараты против рака. Первая стоимостью 2,5 млрд рублей работает в Центре трансфера технологий (ЦТТ) ОЭЗ с 2017 года. Число сотрудников на этом предприятии благодаря этой истории выросло с 776 до 1100 человек. Объем вложений в этот проект составляет 13,8 млрд рублей.

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Итак, новая площадка, площадью более 30 тыс. кв. м., будет ориентирована на производство биотехнологических лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета, ревматоидного артрита, онкологических заболеваний и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19″. С вводом в строй второй очереди завода сократится доля импорта противоопухолевых препаратов на российском рынке. Сейчас предприятие выпускает 45 препаратов для лечения онкозаболеваний, 43 из которых входят в список ЖНВЛП. Таким образом, компания имеет самый широкий в России ассортимент цитостатиков.

Для справки. ГК «Фармасинтез» — это один из крупнейших отечественных производителей социально значимых лекарств. Всего у группы компаний пять заводов в России. Они расположены в Санкт-Петербурге, Тюмени, Братске, Иркутске и Уссурийске. Кстати, в планах компании строительство третьей очереди завода с лабораториями и производственной линией. Сейчас продолжается проектирование научного комплекса. С его вводом общая численность персонала компании в Петербурге составит 2 тысячи человек. Выручка «Фармасинтез-Норд» в 2022 году составила 6 млрд рублей.