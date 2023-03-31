В России выпустили новую линейку моторных масел для автоспорта

По итогам 2022 года гоночное масло SINTEC Racing 10W-60 подтвердило свою эффективность в ходе российского чемпионата по дрифту, а с марта текущего уже доступно в розничных точках продаж и онлайн-маркетплейсах.

© www.sintecgroup.ru

Полностью синтетическое моторное масло SINTEC Racing 10W-60 было разработано специально для выступлений гоночной команды FRESH AUTO DRIFT в Российской дрифт серии RDS GP в сезоне 2022 года.

Продукт предназначен для максимального увеличения срока службы спортивных двигателей, работающих с повышенной степенью сжатия.

Благодаря полностью синтетической основе и высокотехнологичному пакету присадок спортивное масло SINTEC Racing 10W-60 обеспечивает необходимые в гонках характеристики: надёжно защищает мотор от перегрева, сохраняет чистоту деталей двигателя и обладает высокой стойкостью к окислению.

© www.sintecgroup.ru

Никита Мигаль, технический директор гоночной команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT:

«Моторное масло — один из важнейших элементов успешного выступления на соревнованиях. Дрифт — это, в первую очередь, технический вид спорта, и первостепенная задача команды — обеспечить надежность силовой установки, работающей в отсечке на протяжении всего заезда. При таких режимах эксплуатации масло в двигателе испытывает запредельные температурные и динамические нагрузки, а значит предъявляются самые высокие требования к его качеству и эксплуатационным свойствам.

В течение сезона RDS GP 2022 масло Sintec Racing показало себя стабильно, поэтому в текущих условиях российский продукт может служить достойной заменой ушедшим с рынка зарубежным брендам».