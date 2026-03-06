В Обнинске после реконструкции ввели в эксплуатацию новое здание клиники Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф.Цыба — филиала Медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. Общая площадь объекта составляет более 7,5 тыс. кв. м. Здание уже оснастили современным технологическим оборудованием.

Объект реализовывался в рамках реестра объектов капитального строительства, входящего в комплексную государственную программу «Строительство», куратором которой является Минстрой России. В клинике, рассчитанной на 70 коек, предусмотрены четыре современные операционные, палатное отделение высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга, рабочие кабинеты научных сотрудников, помещения для персонала, терапевтическое отделение и другие помещения.

В клинике им. Цыба работают специалисты высшей категории, владеющие всеми современными методами лечения онкологических недугов, включая лучевую, химио-, иммуно- и таргетную терапию.

Большое внимание в разработке проекта уделено обеспечению комфортных условий для пребывания пациентов и сотрудников медицинского центра. В здании созданы энергоэффективные конструкции наружных стен, окон и покрытий кровли. Все входы в клинику оборудованы тёплыми тамбурами. Помимо этого, прилегающая территория здания полностью благоустроена. Высажены деревья, установлены лавки, уложен рулонный газон и смонтировано новое освещение.

