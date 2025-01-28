В России наладили выпуск моторных масел новейшего стандарта API SQ

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Компания ЛУКОЙЛ, известная своими инновационными разработками, начинает производство моторных масел, соответствующих самой актуальной международной спецификации API SQ. Эта новая спецификация вступит в силу 31 марта 2025 года.

По сравнению с предыдущей спецификацией API SP в новом стандарте изменились требования по следующим показателям:

Защита от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) после состаривания масла в течение 72 часов в двигателе (тест Aged Oil LSPI). Это новый тест в спецификации API SQ. В стандарте API SP был предусмотрен тест LSPI на свежем моторном масле, что не позволяло оценить его характеристики в процессе работы в реальных условиях эксплуатации.

Более жесткие требования к прокачиваемости масла при низких температурах (Fresh Oil MRV): +33%

Повышенные требования к защите от отложений на поршнях (Piston Deposit Control): +9,5%

Лучшая защита цепи ГРМ от износа (Chain Wear): +5,9%

В ходе стендовых испытаний было установлено, что синтетические моторные масла ЛУКОЙЛ, разработанные с использованием передовых технологий, соответствуют требованиям нового стандарта API SQ и даже превосходят их по некоторым параметрам.

Обновлённый стандарт будет использоваться в флагманских моторных маслах LUKOIL GENESIS, предназначенных для самых современных бензиновых двигателей, включая те, которые оснащены турбонаддувом, системой непосредственного впрыска и бензиновым сажевым фильтром (GPF).

Ранее мы писали, что ЛУКОЙЛ первым в стране начал производство специализированной линейки трансмиссионных жидкостей для автомобилей с электрическим двигателем.

На авторизованных станциях технического обслуживания уже доступен продукт LUKOIL E-FLUID 301. Он позволяет обеспечить надежную работу электромобилей, в которых предусмотрен прямой контакт трансмиссионной жидкости с электромотором. Сегодня этот тип электрокаров пользуется большим спросом.

В ближайшее время LUKOIL E-FLUID 301 поступит в розничную продажу. Кроме того, жидкость будет использоваться для первой заливки на сборочных конвейерах производителей электромобилей в России.

Смазочные материалы LUKOIL E-FLUID разработаны в соответствии с требованиями ведущих автопроизводителей и отвечают международным стандартам. Запуск производства трансмиссионных жидкостей для электрокаров подтверждает высокий научно-технический потенциал ЛУКОЙЛа, позволяющий создавать перспективные и востребованные в мире продукты.

https://quto.ru...-28-01-2025.htm

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