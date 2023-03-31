Дисплеи для спецтехники

Компанией ООО «Проект Системы» в 2022 году в рамках работы по импортозамещению были разработаны дисплеи PS-D.7 и PS-D.7.K, предназначенные для тяжёлых условий эксплуатации.

© Фото из открытых источников

Дисплеи, устанавливаемые на спецтехнику (экскаваторы, бульдозеры и пр.), должны соответствовать жёстким требованиям по рабочим температурам, пылевлагозащите и вибростойкости. Ведь условия, в которых происходит их эксплуатация, далеки от идеальных. Зимой температура окружающего воздуха может опускаться до -40°С и ниже, летом в кабине, под воздействием прямых солнечных лучей оборудование может нагреваться до +60°С. А также конденсат и постоянное воздействие вибрации делают невозможным использование в спецтехнике общепромышленных панелей оператора.

© Фото из открытых источников

Созданные ООО «Проект Системы» дисплеи прошли лабораторные климатические и вибрационные испытания. С прошлого года несколько десятков дисплеев находятся в опытной эксплуатации, в том числе в условиях крайнего севера, и подтвердили свою надёжность.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Кроме этого, дисплеи PS-D.7 и PS-D.7.K имеет ряд особенностей, повышающих их эксплуатационные качества. Например, имеется возможность как встраиваемого монтажа, так и установки на шарнирную муфту, что позволяет оператору настроить положение дисплея под себя.

© Фото из открытых источников

Продукция компании ООО «Проект Системы» — пример настоящего импортозамещения в машиностроении.