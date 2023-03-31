В Москве открылась новая школа на 550 мест

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Площадь четырехэтажного здания составляет 7,86 тыс. кв. метров. Здесь создана комфортная и безопасная среда для обучения старшеклассников — 8-11 классы, в том числе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо стандартных классов с комплектами ноутбуков и планшетов, здесь разместился специализированный IT-полигон для знакомства с компьютерным оборудованием и программным обеспечением, а также кабинеты 3D-моделирования и робототехники. Помимо этого, в здании предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы — просторные трансформируемые помещения, позволяющие организовать групповую и индивидуальную работу с использованием учебно-лабораторного оборудования.

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В школе оборудовали спортзал с санузлами и душевыми, актовый зал на 330 мест, библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, а также многофункциональные пространства и зоны отдыха.

Во дворе здания обустроена спортивная зона с футбольным полем и беговыми дорожками, баскетбольной площадкой, местами для отдыха со скамейками. В свободное от учебных занятий время территория будет открыта для местных жителей.

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