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С транспортом в Якутии сложно. Во-первых, это самый большой регион России, да и в мире стоит на первом месте среди других административно-территориальных единиц. Площадь Якутии более 3 млн км². На такой огромной территории поместилась бы Индия или 12 Великобританий. Во-вторых, большая часть местности — горы и плоскогорья, только 1/3 площади занимают низменности и равнины. В регионе около 1,5 млн ручьёв, озёр и рек. Весной водоёмы выходят из берегов, разливаются. В течение года разница температур достигает 75° — от −50…−65°C зимой до +15…+25°C. Летом крупные реки используются для судоходства, когда наступают морозы — прокладывают зимники. В Якутии развита и авиация, но доставлять грузы самолётами слишком дорого. Идеальный транспорт для таких условий — железнодорожный.

Первые линии здесь начали строить в конце 1930-х, но во время войны стройку остановили, рельсы разобрали и отправили на нужды фронта. А вернулись к строительству только в 1975 году. С 1995 года развитием ж/д сообщения занимается АО «Железные дороги Якутии» (ЖДЯ). Компания прокладывает новые линии, планирует строительство станций, разъездов.

1.Якутия — это крупнейший регион России и самая большая административно-территориальная единица в мире. Протяжённость республики с севера на юг достигает 2000 километров, а с запада на восток — 2500 километров. Почти половина территории Якутии находится за Северным полярным кругом, что сделало регион одним из самых холодных в стране. Транспортное сообщение в Республике Саха (Якутия) играет важнейшую роль, но сильно затруднено крайне суровым климатом, большими расстояниями и трудным ландшафтом. Железные дороги обеспечивают круглогодичное сообщение в любых погодных условиях и обходятся дешевле перевозок на автомобильном транспорте.

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2. Якутия долгое время оставалась в стороне от важнейших транспортных коридоров страны. С конца 1970-х годов железная дорога протянулась до угольных месторождений в Нерюнгринском районе. Строительство дороги Беркакит-Томмот-Якутск началось в 1985 году.

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3. С 1995 года строительством магистрали занималось ОАО «Акционерная компания „Железные дороги Якутии“», которую учредили РЖД и правительство Республики Саха (Якутия). Сейчас компания занимается перевозками на участке от станции Нижний Бестях до станции Нерюнгри-Пассажирская протяжённостью 799 км.

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4. В этих местах зимой может быть до -50°С, летом — до +38°С.

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5. Трасса А360 «Лена». Автомобильная дорога федерального значения Невер — Якутск протяжённостью 1157 километров идёт преимущественно по территории вечной мерзлоты.

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6. ЖДЯ ежегодно перевозят более 7 млн тонн грузов.

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7. Станция Нерюнгри-Грузовая — крупнейший грузовой узел юга Якутии. Станция задействована в транспортировке угля Южно-Якутского угольного бассейна.

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8. Магистральный тепловоз 2ТЭ10МПGE. Среди работников железных дорог также известен как «Бык», «Бычара», «Эмка» и «Десятка». Активно используется на железных дорогах России и стран СНГ из-за характеристик, которые позволили увеличить пропускную способность дорог и массу перевозимых грузов. Предназначен для работы с грузовыми поездами в различных климатических условиях от — 50 до +40°C.

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9. Станция Нерюнгри-Грузовая лежит в черте города Нерюнгри, на расстоянии примерно 5 километров от его центра.

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10. Железнодорожный мост через реку Чульман.

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12. Погрузка угля возле станции Чульбасс.

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13. Мост через реку Чульман.

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15. На магистрали используются тепловозы. Ветка пока не электрифицирована.

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16. Вокзал станции Алдан.

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17. Алдан является столицей «Железных дорог Якутии». Здесь находится главный офис компании.

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18. Локомотивы и вагоны выкрашены в цвета флага Республики Саха (Якутия) — голубой, белый, красный и зелёный.

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19. Алдан — город в 530 км от Якутска, основанный в 1923 году на месте золотого прииска и изначально получивший название «Незаметный». Золотодобыча — основа экономики города и по сей день.

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20. Локомотивное депо станции Алдан.

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22. Станция Томмот. Купола здания вокзала повторяют форму урасы — древнего летнего жилища якутов. В шалашах такой формы жили только жарким летом: берестяная кровля делала внутренние помещения прохладными.

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23. Железная дорога пересекает ручьи и реки. В Якутии их тысячи: зимой некоторые полностью замерзают, а весной выходят из берегов в половодье.

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24. Участок железной дороги Нижний Бестях — Томмот проходит по малонаселённым районам Якутии. Вокруг — тайга и кустарники.

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25. Станция Нижний Бестях находится в 30 км от Якутска. Столица республики стоит на левом берегу реки Лена, а конечная станция магистрали — на правом.

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26. Пассажирские поезда до Нижнего Бестяха пустили в 2019 году. Таким образом центр Якутии, где живёт большая часть населения республики, оказался связан с Транссибом и в целом с железнодорожной системой России.

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27. Машинист локомотива.

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29. Поезда дальнего следования от Нижнего Бестяха идут не только в пределах Якутии. Можно добраться до Благовещенска и до Хабаровска. Путь до Хабаровска займёт 2 дня 19 часов.

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30. Между вокзалом Нижний Бестях и Якутском для пассажиров поезда действует трансфер по принципу мультимодальной перевозки. Сейчас пассажиры, прибывающие на станцию зимой, добираются до республиканской столицы по зимнику, летом — паромом до речного вокзала Якутска.

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31. Помимо пассажирского сообщения, станция Нижний Бестях выполняет и грузовую функцию — это важнейший пункт для «северного завоза».

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32. Контейнерный терминал разгружает железнодорожные платформы. Груз идёт как в Якутск, так и дальше в северные районы Республики Саха.

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34. Контейнерный терминал ЖДЯ «Мархинка».

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35. Доставка новых автобусов в Якутск.

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