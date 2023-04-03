В Санкт-Петербурге открыли новую школу на 550 мест

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В Калининском районе сегодня открыли новую школу № 136. Общеобразовательное учреждение расположено на улице Ольги Форш.

4-этажное здание рассчитано на 550 мест. В школе есть два бассейна, танцевальные, концертные и спортивные залы, библиотека с медиатекой, издательский центр, на прилегающей территории — футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, велодорожки.

Новый социальный объект возвели на месте старой аварийной школы. Она была построена еще в 70-е годы. Провести работы удалось в рамках национального проекта «Образование».

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