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Детские сады и школы

В Санкт-Петербурге открыли новую школу на 550 мест

 © cdn.tvspb.ru

В Калининском районе сегодня открыли новую школу № 136. Общеобразовательное учреждение расположено на улице Ольги Форш.

4-этажное здание рассчитано на 550 мест. В школе есть два бассейна, танцевальные, концертные и спортивные залы, библиотека с медиатекой, издательский центр, на прилегающей территории — футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, велодорожки.

Новый социальный объект возвели на месте старой аварийной школы. Она была построена еще в 70-е годы. Провести работы удалось в рамках национального проекта «Образование».

 © cdn.spbdnevnik.ru

https://spbdnev...anie-shkoly-136

Источник: https://tvspb.ru/news/2023/04/3/na-...h-otkryli-novuyu-shkolu-na-550-mest

Санкт-Петербург, школа
  • Нет аватара termometrix
    03.04.2317:40:38

    Красивая школа.В духе советского авангарда.Думаю, такой композицией гордился бы знаменитый архитектор Константин Мельников.

    Отредактировано: termometrix~17:42 03.04.23
    #1260738
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