На танкере-химовозе «Волготранс-2501» поднят государственный флаг

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Астрахань, 3 апреля. — На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России на судне проекта RST 25/7. Танкер-химовоз «Волготранс-2501», на борту которого прошло и подписание акта приема-передачи, строился по заказу судоходной компании «Волготранс».

Отметили важность задачи по загрузке заказами Южного центра судостроения и судоремонта; именно здесь запускают и принципиально новые для страны проекты — астраханские верфи уже приступили к строительству 4 универсальных сухогрузов-контейнеровозов смешанного плавания и повышенной контейнеровместимости. Эти суда должны быть построены быстро, до конца 2025 года, и с высокой степенью применения импортозамещающих технологий, в том числе в области пропульсивных систем.

«Важно, что этот проект — отечественный, разработка нижегородского конструкторского бюро „Вымпел“. И это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить самые разные типы грузов, а также контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные»,

— сообщил статс-секретарь — заместитель Министра.

Справочно: В первый коммерческий рейс танкер отправится по Каспию. Это судно с 6 грузовыми танками, предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 60º С, а также растительных масел и химических грузов. Имеется возможность одновременно перевозить грузы двух разных сортов.