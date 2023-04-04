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Калининградский автопроизводитель «Автотор» приступает к сотрудничеству с «БАИК» — одной из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае.

На заводе «Автотор» стартовало промышленное производство автомобилей марки «БАИК».

На одной конвейерной линии выпускается одновременно 2 модели бренда компактный 5-местный кроссовер «БАИК» X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus.

Совместная работа специалистов «Автотор» и «БАИК Интернешнл» по запуску производства осуществлялась с февраля по март 2023 года. По итогам контрольных мероприятий по проверке готовой продукции в рамках выпуска «пилотной партии» были достигнуты необходимые показатели качества и принято решение о запуске промышленного производства автомобилей «БАИК» X35 и «БАИК» U5 plus.

4 апреля 2023 года на заводе «Автотор» в Калининграде состоялась официальная церемония запуска производства.

В рамках мероприятия с участием коллектива предприятия и представителей штаб-квартиры «БАИК Интернешнл» в КНР было подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве по производству автомобилей и Соглашение о запуске промышленного производства «БАИК» X35 и «БАИК» U5 plus.

Стратегическое партнерство «Автотор» и «БАИК Интернешнл» предусматривает деятельность в области организации производства и реализации автомобилей марки «БАИК» в Российской Федерации. Стратегическое партнерство «Автотор» и «БАИК Интернешнл» предусматривает деятельность в области организации производства и реализации автомобилей марки «БАИК» в Российской Федерации.

Стороны намерены сотрудничать в области дальнейшего углубления технологии производства.

Для производства автомобилей организованы поставки комплектующих с предприятий «БАИК» в КНР.

Действуя в соответствии с приоритетами государственной политики Российской Федерации в области повышения уровня локализации производимой продукции стороны прорабатывают поэтапный план технико-технологического сотрудничества по локализации компонентов.

На текущий момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стёкла, бамперы, бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие.

С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

Дальнейшие перспективы по расширению сотрудничества связаны с проектами по производству моделей автомобилей на электротяге, которые уже представлены в линейке продукции «БАИК».

В реализации проектов по производству электромобилей на предприятии «Автотор» предусматривается использование локальных комплектующих (включая электродвигатели, редукторы, инверторы, системы управления и другие комплектующие) собственного производства «Автотор», к выпуску которых предприятие приступит в 2024 году.

Официальным дистрибутором «БАИК» является компания ООО «БАИК РУС», привлеченная для организации продаж автомобилей, запасных частей, компонентов и аксессуаров, продвижения бренда, организации послепродажного сервисного и гарантийного обслуживания на территории России.

Начало продаж «БАИК» X35 и «БАИК» U5 plus запланировано на второй квартал 2023 года. До конца 2023 года планируется выход на российский рынок еще пяти моделей бренда.

Официальный дистрибутор «БАИК» в России приступил к формированию дилерской сети. Информация по условиям работы дилеров, модельному ряду и приобретению автомобилей «БАИК» доступна на официальном сайте www.baic-auto.ru.

© avtotor.ru

© avtotor.ru

© avtotor.ru

© avtotor.ru

© avtotor.ru

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«"БАИК» — одна из крупнейших государственных автомобильных компаний с 65-летней историей. Это один из признанных лидеров в области технических разработок, передовых решений для автомобильного производства, а также производства автокомпонентов. В рамках стратегического партнерства мы стремимся не только обеспечить российских потребителей качественной продукцией, зарекомендовавшей себя на зарубежных рынках, но и сформировать перспективное взаимовыгодное технологическое сотрудничество на основе инноваций и самых современных достижений в развитии автомобильного производства, — заявил Председатель Совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. — Уверен, что уникальный профессиональный опыт коллектива «Автотор», накопленный за годы работы в условиях международной кооперации, позволит нам обеспечить наивысшие показатели качества организации производства и активное продвижение продукции бренда «БАИК» на российском рынке. Реализация совместных проектов «Автотор» и «БАИК» предусматривает поэтапное наращивание локализации и углубление технологии производства, работу, нацеленную на максимальное вовлечение локальных производителей комплектующих в производственные цепочки. Мы также видим большие перспективы развития сотрудничества по многим другим направлениям с учетом масштабных планов «Автотор» по созданию производства электромобилей и движения в сторону развития транспорта на новых видах энергии".

«В течение 65 лет развития мы всегда придерживаемся концепции инноваций, прогрессивности и клиентоориентированности, в результате чего нами были накоплены глубокие технологические знания и опыт в области маркетинга, — подчеркнул Генеральный директор „БАИК Интернешнл“ господин Янг. — „Автотор“ — одна из крупнейших автомобилестроительных компаний в России, мы разделяем схожие концепции и цели, и у нас есть уникальные преимущества в автомобильной промышленности и в бизнесе, которые могут дополнять друг друга, чтобы принести нашим клиентам истинную пользу для прекрасной жизни. Я убежден, что сотрудничество „БАИК“ и „Автотор“ будет успешным и плодотворным. В этом году мы планируем запустить на российский рынок 7 моделей „БАИК“, среди которых один седан, три „паркетных“ (городских) кроссовера (SUV), два внедорожника и один электромобиль. В будущем, благодаря мощному научно-исследовательскому потенциалу „БАИК“, на российском рынке будет запланировано и запущено больше моделей „БАИК“ с использованием передовых технологий и большего количества специализированного оборудования. Мы всегда будем рады тому, что наши новые технологии и продукты будут приносить клиентам в России безопасность, комфорт и радость от путешествий. На долгом пути сотрудничества „БАИК“ и „Автотор“ нам еще многое предстоит сделать, чтобы удовлетворить рыночный спрос и повысить ценность для клиентов. Мы хотели бы тесно сотрудничать с „Автотор“ в искреннем и прагматичном отношении, чтобы продвигать наши проекты и предлагать больше замечательных продуктов российским покупателям».

Для справки:

«Автотор» — один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. Вносит весомый вклад в развитие индустриального потенциала региона, обеспечивая занятость более 30 тысяч работающих на автозаводе и в смежных отраслях. Являясь крупнейшим товаропроизводителем и налогоплательщиком на территории Калининградской области, оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие региона. «Автотор» работает в соответствии с международными стандартами системы менеджмента качества на всех этапах производства. Занимает лидирующие позиции в отрасли как предприятие, обеспечивающее выпуск высококачественной продукции. За 25 лет работы предприятиями «Автотор» произведено более 2,5 млн (более 200 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.

«БАИК» — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае, основана в 1958 году, штаб-квартира находится в Пекине, Китай. Материнская корпорация Beijing Automotive Group Co., Ltd. (теперь Группа БАИК) занимает 162-е место в рейтинге Global Fortune 500. Бизнес «БАИК» охватывает исследования и разработки и производство транспортных средств, компонентов и запчастей, торговлю автомобильными услугами, финансы и инвестиции. «Группа БАИК» состоит из нескольких предприятий и брендов, в которую входит собственная марка легковых автомобилей — ARCFOX, BEIJING, «БАИК»; независимые бренды коммерческого транспорта — БАИК Фотон; и бренды совместных предприятий — Beijing Benz, Fujian Benz, Beijing Hyundai и Foton Daimler;Годовой операционный доход «Группы БАИК» достиг 500 млрд юаней. Совокупный объем продаж продукции «БАИК» превысил 31 млн единиц, которые были проданы в 110 странах и регионах по всему миру. В 2013 году была официально создана компания «БАИК Интернешнл Девелопмент». Являясь основной платформой для развития глобального бизнеса бренда «БАИК», «БАИК Интернешнл» стремится создать международный имидж бренда «БАИК» путем создания «собственной платформы для зарубежной торговли» и «поставщика комплексных зарубежных услуг». После почти 10 лет развития «БАИК Интернешнл» открыла более 360 станций продаж и обслуживания в более чем 30 странах мира, охватывая Юго-Восточную Азию, Центральную и Западную Азию, Ближний Восток, Африку, Центральную и Южную Америку и некоторые страны Европы и регионов. «БАИК Интернешнл» создала заводы и проекты KD в Южной Африке, Пакистане, Бирме, Турции, Ираке и Нигерии.