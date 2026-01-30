Официальный запуск кластера по производству автокомпонентов и электромобилей состоялся в Калининграде. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минпромторга РФ. Первая очередь кластера состоит из семи современных производств, которые образуют единую систему. В объединение вошли следующие заводы: оборудования и оснастки, автомобильных сидений, выхлопных систем, компактных электромобилей, электронных систем управления, тяговых электродвигателей и пластиковых деталей.

Проект создания и развития кластера реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с Минпромторгом России и Правительством Калининградской области. Совокупный объем инвестиций в период с 2019 по 2025 год составил порядка 30 млрд рублей, при этом общий объем инвестиционных обязательств по СПИК достигает 70 млрд рублей.

Для «Автотора» это важный шаг в рамках исполнения обязательств, взятых по Специальному инвестиционному контракту (СПИК). Первая очередь кластера запущена с поддержкой по программе «Автокомпоненты» Фонда развития промышленности (ФРП). По словам министра, в ведомстве рассчитывают, что калининградский автокомпонентный кластер будет работать и на другие предприятия отрасли.

В составе кластера введены в эксплуатацию семь современных производственных предприятий, образующих единую систему и продукция которых уже интегрирована в производственные цепочки «Автотора». Это обеспечивает поэтапное повышение уровня локализации автомобилей и электромобилей.

Технологические процессы в кластере выстраиваются на базе высокоавтоматизированных решений с применением роботизации и элементов искусственного интеллекта. При этом до 80% узлов и компонентов планируется выпускать в Калининградской области.

Завод автомобильных сидений обеспечивает выпуск сидений и их комплектующих для различных сегментов легкового транспорта. На заводе выхлопных систем реализован полный производственный цикл изготовления систем выпуска отработавших газов.

Завод тяговых электродвигателей производит электродвигатели мощностью от 7,5 до 140 кВт для для транспортных средств на электротяге от гольф-каров до легкого грузового электротранспорта. Мощность предприятия — до 60 тыс. единиц продукции в год.

Завод электронных систем управления выпускает устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», телематические комплексы, блоки управления двигателем внутреннего сгорания, тяговые инверторы, системы курсовой устойчивости, кузовную электронику, DC/DC-преобразователи и бортовые зарядные устройства.

Завод пластиковых деталей производит элементы интерьера и экстерьера автомобилей, включая бамперы, спойлеры, молдинги и другие изделия.

Завод компактных электромобилей выпускает электротранспорт, включая модели под собственными брендами «Амберавто» и EONYX, а также специализированные версии этих моделей для маломобильных групп населения.

Завод оборудования и оснастки специализируется на производстве пресс-форм для пластмасс и металлов, экструзионных фильер, станочной, транспортно-логистической и сборочной оснастки, а также металлоконструкций, инструмента и специализированного оборудования, используемого в технологии производства автокомпонентов.

В рамках исполнения обязательств по СПИК в Калининградской области реализуется инвестиционная программа по созданию в кластере и структуре «Автотора» еще шести заводов по выпуску автокомпонентов. Также продолжается модернизация автомобильного производства.

https://gov39.ru/press/397805/

https://frprf.r...adskoy-oblasti/