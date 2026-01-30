MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте 2 дня назад 635
Nelton Новые заводы и цеха

В Калининграде запустили кластер по выпуску автокомпонентов и электромобилей

© gov39.ru

Официальный запуск кластера по производству автокомпонентов и электромобилей состоялся в Калининграде. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минпромторга РФ. Первая очередь кластера состоит из семи современных производств, которые образуют единую систему. В объединение вошли следующие заводы: оборудования и оснастки, автомобильных сидений, выхлопных систем, компактных электромобилей, электронных систем управления, тяговых электродвигателей и пластиковых деталей.

Проект создания и развития кластера реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с Минпромторгом России и Правительством Калининградской области. Совокупный объем инвестиций в период с 2019 по 2025 год составил порядка 30 млрд рублей, при этом общий объем инвестиционных обязательств по СПИК достигает 70 млрд рублей.

Для «Автотора» это важный шаг в рамках исполнения обязательств, взятых по Специальному инвестиционному контракту (СПИК). Первая очередь кластера запущена с поддержкой по программе «Автокомпоненты» Фонда развития промышленности (ФРП). По словам министра, в ведомстве рассчитывают, что калининградский автокомпонентный кластер будет работать и на другие предприятия отрасли.

В составе кластера введены в эксплуатацию семь современных производственных предприятий, образующих единую систему и продукция которых уже интегрирована в производственные цепочки «Автотора». Это обеспечивает поэтапное повышение уровня локализации автомобилей и электромобилей.

Технологические процессы в кластере выстраиваются на базе высокоавтоматизированных решений с применением роботизации и элементов искусственного интеллекта. При этом до 80% узлов и компонентов планируется выпускать в Калининградской области.

Завод автомобильных сидений обеспечивает выпуск сидений и их комплектующих для различных сегментов легкового транспорта. На заводе выхлопных систем реализован полный производственный цикл изготовления систем выпуска отработавших газов.

© gov39.ru

Завод тяговых электродвигателей производит электродвигатели мощностью от 7,5 до 140 кВт для для транспортных средств на электротяге от гольф-каров до легкого грузового электротранспорта. Мощность предприятия — до 60 тыс. единиц продукции в год.

© gov39.ru
© gov39.ru

Завод электронных систем управления выпускает устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», телематические комплексы, блоки управления двигателем внутреннего сгорания, тяговые инверторы, системы курсовой устойчивости, кузовную электронику, DC/DC-преобразователи и бортовые зарядные устройства.

© gov39.ru

Завод пластиковых деталей производит элементы интерьера и экстерьера автомобилей, включая бамперы, спойлеры, молдинги и другие изделия.

Завод компактных электромобилей выпускает электротранспорт, включая модели под собственными брендами «Амберавто» и EONYX, а также специализированные версии этих моделей для маломобильных групп населения.

© gov39.ru

Завод оборудования и оснастки специализируется на производстве пресс-форм для пластмасс и металлов, экструзионных фильер, станочной, транспортно-логистической и сборочной оснастки, а также металлоконструкций, инструмента и специализированного оборудования, используемого в технологии производства автокомпонентов.

В рамках исполнения обязательств по СПИК в Калининградской области реализуется инвестиционная программа по созданию в кластере и структуре «Автотора» еще шести заводов по выпуску автокомпонентов. Также продолжается модернизация автомобильного производства.

https://gov39.ru/press/397805/

https://frprf.r...adskoy-oblasti/

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт