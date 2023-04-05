В селе Бурятии открылась новая детская школа искусств

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В Бичуре юные дарования будут раскрывать и развивать свои таланты в комфортных условиях.

В селе Бичура завершилось строительство детской школы искусств. Теперь юные дарования будут раскрывать и развивать свои таланты в комфортных условиях и по новым направлениям.

Детская школа искусств появилась в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В новой школе есть концертный зал на 102 места, хореографический зал, летняя творческая площадка и игровая зона. Дополнительно к действующим классам по фортепиано, баяну, живописи и ДПИ добавится хореография, эстрадное пение, керамика и другие. На занятия будут ждать детей от 5 до 18 лет, а также взрослых, сообщает пресс-служба Минсельхоза Бурятии.

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