В Булгаково под Уфой открылась новая школа на 825 мест

© building.bashkortostan.ru

Новая сельская школа стала одной из самых крупных в Уфимском районе.

Как рассказали в пресс-службе министерства строительства и архитектуры РБ, площадь трехэтажного здания школы составила более 13 тысяч квадратных метров. Оно состоит из нескольких блоков сложной конфигурации. Кроме учебных классов, в здании есть два спортивных зала, а также актовый и гимнастический, столовая, библиотека, лифты для маломобильных учеников. Закуплено все необходимое компьютерное, технологическое и спортивное оборудование.

Рядом со школой создана современная физкультурно-спортивная зона, в которю вошли небольшое футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, спортивные тренажеры, а также площадки для прыжков в длину и высоту, для игры в настольный теннис.

Школу в Булгаково возвели благодаря программе «Стимулирование развития жилищного строительства» национального проекта «Жилье и городская среда».

© building.bashkortostan.ru

© building.bashkortostan.ru

© building.bashkortostan.ru

© building.bashkortostan.ru

© building.bashkortostan.ru

© building.bashkortostan.ru

© building.bashkortostan.ru

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