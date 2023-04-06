в Алжире выпущена первая партия инсулинов из субстанции ГЕРОФАРМ

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19 марта в Алжире выпущена первая партия инсулинов из фармацевтической субстанции ГЕРОФАРМ. Запуск производства состоялся на заводе алжирской государственной фармацевтической компании «Промышленная группа SAIDAL» в присутствии директора направления фармацевтического производства Министерства промышленности и фармацевтического производства Алжира Нади Буабделла.

Первая партия составила 40 000 флаконов генно-инженерного инсулина человека короткого действия, до конца месяца будет выпущено еще 80 000 флаконов. Весь объем препарата будет направлен на нужды госпитального сектора Алжира.

По данным атласа IDF (IDF Diabetes Atlas), на 2021 год в Алжире зарегистрировано более двух млн взрослых пациентов с сахарным диабетом. При этом доля жителей с недиагностированным заболеванием составляет порядка 40%.

Учитывая масштаб распространения заболевания и важность обеспечения пациентов жизненно-важным препаратом, президент Алжира поручил к концу 2023 года обеспечить 50% потребности населения в инсулине за счет местного производства.

Российская фармацевтическая компания ГЕРОФАРМ оказала помощь в оперативном решении поставленной задачи, осуществив трансфер технологии производства готовых лекарственных форм генно-инженерных инсулинов человека на площадку Группы SAIDAL в г. Константина. Аудит завода и обучение персонала в Алжире и в России — в научно-исследовательском центре ГЕРОФАРМ — были проведены в рекордные сроки: за 2 месяца. Специалистам алжирской компании в том числе были переданы методики входного контроля и выходного контроля качества.

Петр Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ: «Интерес к российским инсулинам со стороны стран Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки растет с каждым годом. При этом наибольшие перспективы для ГЕРОФАРМ и наших партнёров мы видим именно в локализации производства. У ГЕРОФАРМ уже есть успешный опыт реализации проектов сотрудничества в этой сфере.

С нашими алжирскими партнерами, а также при неоценимой помощи Посольства и Торгпредства России в Алжире и Посольства Алжира в Москве нам удалось в самые сжатые сроки реализовать первый для нас проект производства российского инсулина в Африке. Уверен, что это станет важным шагом в развитии сотрудничества между нашими странами в стратегической сфере фармацевтического производства».

Фатум Акасем, генеральный директор Группы SAIDAL: «Сегодня мы особенно гордимся тем, что участвуем в производстве первой партии человеческого инсулина на заводе SAIDAL в алжирском городе Константина. Эта важная веха является результатом тесного и плодотворного сотрудничества между SAIDAL и ГЕРОФАРМ, успех которого основан на быстрой и эффективной передаче технологий.

Наше партнерство не ограничится человеческим инсулином, но и распространится на другие инсулиновые препараты в ближайшем будущем. Этот многообещающий союз воплощает в себе реальную историю успеха и открывает новые возможности для сотрудничества между Алжиром и Россией в области фармацевтики».

До конца года промышленная группа SAIDAL и ГЕРОФАРМ планируют расширить сотрудничество по инсулинам.

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Промышленная группа SAIDAL первая фармацевтическая компания, выпускающая дженерики в Алжире. Группа была основана в 1982 году с целью создания местной фармацевтической промышленности, способной гарантировать наличие лекарственных препаратов и упростить доступ граждан к лечению. На сегодняшний день SAIDAL представляет собой промышленную группу, специализирующуюся на разработке, производстве и коммерциализации фармацевтической продукции для человека.