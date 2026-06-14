В сети появились фотографии первых Су-34Э ВВС Алжира.

В 2016 году появилась информация о том, что Алжир заключил контракт на поставку 12 фронтовых бомбардировщиков Су-34 производства авиазавода им. В.П.Чкалова.

В 2020 году сайт Сделано у Нас сообщил о поставке для ВВС Алжира партии истребителей МиГ-29М/М2, контракт на поставку которых был подписан на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.

В 2023 году сайт Сделано у Нас сообщил о поставке Алжиру первого самолёта-амфибия Бе-200ЧС (Be-200ES), построенного ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева».

В конце 2024 года для спасательных служб Алжира был отправлен второй самолет Бе-200, о чем также сообщил сайт Сделано у Нас.