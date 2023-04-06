Новую линию по выпуску сэндвич-панелей запустили в Нижнекамске

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2 марта холдинг «Венталл» запустил на своём заводе в Нижнекамске новую линию сэндвич-панелей. Производительность линии составляет 1 млн м2 в год.

Запущенный конвейер сможет производить не только классические панели на основе базальтовой минеральной ваты, но и современные сэндвичи линейки «Венталл-Грин» с сердечником из кварцевой ваты. Такие изделия на 30% энергоэффективнее обычных, по характеристикам превосходят европейские премиальные аналоги, стоят в 2 раза меньше.

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.

Ещё одну линию планируется запустить на заводе в Ростове-на-Дону.