В Москве открылась школа-гигант на 2100 учеников

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Здание площадью более 33 тыс. кв. метров возвели в поселении Внуковское на ул. Бориса Пастернака, д. 16.

Четырехэтажное здание в форме буквы Е состоит из трех прямоугольных корпусов, объединенных центральной частью. Предусмотрено два основных входа: для учащихся начальной школы и для учеников средних и старших классов. Специалисты также создали комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для изучения естественных и цифровых наук оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы. На школьном ИТ-полигоне будут преподавать программирование и основы компьютерного дизайна. В школе откроется и комфортный многофункциональный библиотечный центр.

Физкультурно-оздоровительный блок состоит из пяти спортзалов. Кроме того, есть два современных зала для проведения мероприятий, пищеблок полного технологического цикла и комфортный обеденный зал.

На первом этаже находятся комнаты охраны с диспетчерским пунктом, а также места ожидания для родителей, отделенные от холла перегородкой с турникетами.

На школьном дворе оборудовали беговые дорожки и спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Там же можно играть в подвижные игры и отдыхать. При благоустройстве высадили около 800 деревьев и кустарников.

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