В Приозерском районе Ленинградской области ― новый спорткомплекс с бассейнами
Спортивно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами введен в эксплуатацию в поселке Плодовое.
В здании спорткомплекса разместились три чаши бассейна, раздевалка, спортзал на шесть тренажеров, кабинет для массажа, кафе на семь человек, две сауны и административные помещения.
Строительство спорткомплекса стартовало в 2011 году и неоднократно срывалось из-за нестабильной работы подрядчиков. Работы возобновились в октябре 2021 года. На завершение объекта было выделено 59 миллионов рублей.
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