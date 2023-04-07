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Спортивные объекты

В Приозерском районе Ленинградской области ― новый спорткомплекс с бассейнами

 © lenobl.ru

Спортивно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами введен в эксплуатацию в поселке Плодовое.

В здании спорткомплекса разместились три чаши бассейна, раздевалка, спортзал на шесть тренажеров, кабинет для массажа, кафе на семь человек, две сауны и административные помещения.

Строительство спорткомплекса стартовало в 2011 году и неоднократно срывалось из-за нестабильной работы подрядчиков. Работы возобновились в октябре 2021 года. На завершение объекта было выделено 59 миллионов рублей.
Источник: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/59602/

Ленинградская область, бассейн
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