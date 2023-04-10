В Уфе в микрорайоне Инорс открылась самая большая школа в Приволжском федеральном округе
В Уфе в микрорайоне Инорс двери распахнула самая большая школа в Приволжском федеральном округе. Объект входит в состав общеобразовательного центра в жилом комплексе «Полесье». Её строительство завершили в марте 2023 года, а с начала апреля учебное заведение посещают 1 445 школьников.
Новое четырёхэтажное здание включает основной учебный корпус с лабораториями и мастерскими, корпус начальных классов, спортивное ядро, столовую, актовый зал на 490 мест, а также детский сад.
Директор Ирина Николаева рассказала, что школа № 51 — одна из старейших в Уфе и первая на территории Калининского района. Её основали в 1936 году в тогда ещё отдельном городе Черниковске. И педагогический коллектив хранит накопленные богатые традиции. Кроме того, Центр образования № 51 является ассоциированной школой Союза машиностроителей России, а также экспериментальной площадкой Башгоспедуниверситета имени Акмуллы.
В учебном заведении установили современное оборудование для организации образовательного процесса и всестороннего развития детей. Мебель в учебных классах — республиканского производства. Всего на оснащение направили 231 млн рублей.
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