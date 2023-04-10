Новый спорткомплекс с бассейном открылся в столичном районе Бибирево

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Спортивный комплекс с бассейном площадью 6700 квадратных метров открылся в районе Бибирево на северо-востоке столицы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы, спортивный комплекс на улице Лескова, владение 25А был возведен в рамках городской программы строительства спортивных сооружений в шаговой доступности от жилых районов. В здании площадью 6700 квадратных метров оборудованы плавательный бассейн на шесть дорожек с судейскими и тренерскими комнатами, раздевалками, массажным и медицинским кабинетами, лабораторией химического анализа воды; тренажерный и игровой зал для баскетбола. Прилегающая территория благоустроена, обустроена парковка на 18 машиномест. Пропускная способность комплекса составляет до 600 человек в день, одновременно могут заниматься до 100 человек.

В спорткомплексе будут проводить тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью воспитанников спортивного училища № 4 имени Гомельского. В свободное от них время сюда смогут приходить все желающие.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

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