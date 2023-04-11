Новости благоустройства территорий
Смотровая площадка «Лестница в Небеса» в Грозном
Парк Столетия Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике
Дизайн-пространство Portland в Москве
Современная контейнерная архитектура получила новое воплощение на берегу Москвы-реки: здесь, на территории будущего жилого квартала Portland, открылось модульное дизайн-пространство с «маяком», отражающее эстетику и дух портовых городов. Авторы у концепции арт-объекта, выполненного из транспортных контейнеров, стекла и палубной доски, — те же, что у самого квартала от девелоперской компании FORMA: голландское бюро de Architekten Cie, а с российской стороны — бюро HAAST. В настоящее время здесь расположен шоу-рум будущего комплекса. К концу 2028 года, когда квартал будет достроен, дизайн-пространство станет функциональной частью его креативной инфраструктуры.
Куб-арка на территории музея «Шалаш»
Гостевой дом на склоне
Благоустройство набережной Рыбная деревня в Калининграде
Реновация корпусов и территории комплекса «Товарищество Рябовской мануфактуры» в Москве
- Новости благоустройства территорий
- Новости благоустройства городов России
- Новости благоустройства территорий
11.04.2313:11:17
11.04.2313:16:36
11.04.2313:28:06
11.04.2316:42:14
11.04.2317:11:13