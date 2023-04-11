Добавить статью
Лого Сделано у нас
Фотофакты

Новости благоустройства территорий

 © prorus.ru

Смотровая площадка «Лестница в Небеса» в Грозном

 © im2.ezgif.com

 © im2.ezgif.com

 © prorus.ru

Парк Столетия Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Дизайн-пространство Portland в Москве

Современная контейнерная архитектура получила новое воплощение на берегу Москвы-реки: здесь, на территории будущего жилого квартала Portland, открылось модульное дизайн-пространство с «маяком», отражающее эстетику и дух портовых городов. Авторы у концепции арт-объекта, выполненного из транспортных контейнеров, стекла и палубной доски, — те же, что у самого квартала от девелоперской компании FORMA: голландское бюро de Architekten Cie, а с российской стороны — бюро HAAST. В настоящее время здесь расположен шоу-рум будущего комплекса. К концу 2028 года, когда квартал будет достроен, дизайн-пространство станет функциональной частью его креативной инфраструктуры.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Куб-арка на территории музея «Шалаш»

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Гостевой дом на склоне

 © prorus.ru

Благоустройство набережной Рыбная деревня в Калининграде

 © prorus.ru

Реновация корпусов и территории комплекса «Товарищество Рябовской мануфактуры» в Москве

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © prorus.ru

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru
Источник: https://prorus.ru/

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

благоустройство, архитектура, общество
  • artal artal
    11.04.2313:11:17

       

    #1261012
  • Нет аватара termometrix
    11.04.2313:28:06

    Пусть такие материалы чаще становятся объектом внимания зрителей Украины, ЕС и США.Чтобы они поняли раз и навсегда, что мы достойны своего культурно-цивилизационного суверенитета, мы не варвары, как их пропаганда преподносит нашу жизнь, национальный характер, ценностная база и среда обитания.Мы не менее достойны, чем они, и мы также имеем право на собственные интересы, на собственное видение мироздания вокруг нас и в нас, которое они должны уважать.

    #1261014
    • Nelton Nelton
      11.04.2316:42:14

      >>Пусть такие материалы чаще становятся объектом внимания зрителей Украины, ЕС и США.

      Мне честно говоря плевать, что там они о нас думают.

      Нравится им думать, что мы лаптем щи хлебаем и сидя в грязи от водки не просыхаем — ну путь думают так.

      Гораздо важнее и обиднее, что часто свои полностью уверены, что с Горбачева идет только развал-распил-воровство…

      Отредактировано: Nelton~16:43 11.04.23
      #1261025
      • Нет аватара termometrix
        11.04.2317:11:13

        Гораздо важнее и обиднее, что часто свои полностью уверены, что с Горбачева идет только развал-распил-воровство…

        Подобные материалы предназначены и для внутренней аудитории,прежде всего для наших.

        #1261028
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,