Калужский «МостоСтройИнжиниринг» запустил новый цех
11 апреля ООО «МостоСтройИнжиниринг» ввело в строй цех по выпуску мостовых конструкций в Малоярославце Калужской области.
Как уточнили в Агентстве развития бизнеса региона, объём инвестиций в развитие производства составил 87 млн рублей.
Это позволит в два раза увеличить производительность предприятия — до 600 тонн продукции в месяц.
Открытый цех стал четвёртым у предприятия.
ООО «МостоСтройИнжиниринг» работает в Малоярославце с 2013. Компания специализируется на выпуске металлоконструкций широкого спектра назначения. На счёту предприятия — изготовление мостовых конструкций для Северного и Южного обходов Калуги и надземных пешеходных переходов через Киевское шоссе.
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