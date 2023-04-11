Калужский «МостоСтройИнжиниринг» запустил новый цех

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11 апреля ООО «МостоСтройИнжиниринг» ввело в строй цех по выпуску мостовых конструкций в Малоярославце Калужской области.

Как уточнили в Агентстве развития бизнеса региона, объём инвестиций в развитие производства составил 87 млн рублей.

Это позволит в два раза увеличить производительность предприятия — до 600 тонн продукции в месяц.

Открытый цех стал четвёртым у предприятия.

ООО «МостоСтройИнжиниринг» работает в Малоярославце с 2013. Компания специализируется на выпуске металлоконструкций широкого спектра назначения. На счёту предприятия — изготовление мостовых конструкций для Северного и Южного обходов Калуги и надземных пешеходных переходов через Киевское шоссе.

Фото — https://znamkal...h-konstrukczij/