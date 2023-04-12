Новый детский сад на 160 мест открылся в Михайловске Ставрополья
Новый детский сад № 36 на улице Ярославской в Михайловске сможет принять 160 малышей.
Оборудованы музыкальный, спортивный залы, теплый бассейн. Имеются современные медицинский и пищевой блоки. На территории обустроены 8 прогулочных площадок с безопасным игровым оборудованием. На территории учреждения также оборудовали блочную котельную и трансформаторную подстанцию.
На строительство нового детсада по нацпроекту «Демография» выделили около 255 млн рублей. Финансирование направили из федерального и краевого бюджетов, а работы по проекту курировал региональный минстрой. Церемония открытия детского сада прошла 12 апреля.
https://shpakov...aylovske-253766
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12.04.2315:01:05