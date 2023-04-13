Донской ГАУ запустил образовательную программу по сыроделию

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Донской государственный аграрный университет начал подготовку дипломированных специалистов по программе профессионального обучения «Сыродел». Учить сыроварению будут преподаватели вуза — авторы инновационных пищевых разработок, а также специалисты-практики из профильных компаний донского региона.

Обучение по новой образовательной программе уже начали две группы слушателей — студентов биотехнологического факультета Донского ГАУ. В настоящее время идет набор еще одной группы, куда войдут фермеры и представители сельхозпредприятий, студенты региональных вузов и ссузов, а также все желающие постичь секреты и тонкости сыроделия.

Срок обучения составляет 180 часов, основные разделы программы: оценка качества молочного сырья, сыропригодность молока, санитария и гигиена в пищевом производстве, технология производства различных видов твердых и мягких сыров, контроль производства.

Лекции и практические занятия для слушателей проходят в учебном центре пищевых технологий биотехнологического факультета. В реализации программы участвуют и партнеры университета — представители пищевой индустрии. Практические навыки по изготовлению различных видов сыров будущие специалисты приобретают на сыроварне «Де Волан» (Новочеркасск) и Семикаракорском сыродельном комбинате, который является крупнейшим производителем молочной продукции в Ростовской области и занимает шестое место по производству сыра и сырного продукта в России.

«Мы даем возможность слушателям попробовать себя на всех этапах производства, в сочетании с теорией это позволит им уверенно войти в профессиональную деятельность», — считает директор ССК Анна Фомина.

По словам ректора Донского ГАУ Владимира Федорова, новая образовательная программа — пример активного взаимодействия с агробизнесом. «Мы активно привлекаем партнеров к выстраиванию образовательного процесса, формированию у обучающихся востребованных компетенций. В конечном счете, именно это определяет их конкурентоспособность и перспективы на рынке труда», — отмечает ректор.

Начинающие сыровары будут учиться готовить не только традиционные сыры — российский, адыгейский, сулугуни, но и мягкие «санкционные» сыры, производство которых связано с программой импортозамещения в пищевой промышленности. Познакомятся они и с инновационными разработками ученых Донского ГАУ — продуктами питания функционального, лечебно-профилактического действия. Одна из последних разработок связана с производством нового вида сыра на основе «моцареллы». В продукт добавляется бактерия Bacillus subtilis, которая положительно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта и в некоторых случаях даже может заменять лекарства. «Данный вид сыра может использоваться в лечебно-профилактическом питании, особенно при использовании антибиотиков. Когда нужно восстановить микрофлору, можно просто употребить его в пищу», — рассказывает автор научного проекта, доцент кафедры пищевых технологий Донского ГАУ Ольга Кустова.