В Егорлыкском районе Ростовской области открылся новый детский сад

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Ростовская область, 12 апреля 2023. DON24.RU. В Егорлыкском районе открылся новый детский сад, сообщается на сайте донского правительства.

Детский сад «Буратино» в поселке Роговском рассчитан на 80 воспитанников. В здании есть лифт, котельная, автономная канализация, система видеонаблюдения, а также газо-, электро- и водоснабжение. Дошкольное учреждение уже посещают 45 детей.

Здесь разместились четыре группы дневного пребывания, в том числе ясельная. Это позволило создать условия для дошкольного образования детей в возрасте до трех лет, что предусмотрено региональным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография.