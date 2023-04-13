Новый школьный стадион открыли в Палкино Псковской области

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Торжественная церемония открытия нового пришкольного спортивного стадиона, построенного в рамках программы «Газпром — детям», состоялась в районном центре Палкино.Поучаствовать в долгожданном событии собрались и дети, и взрослые.

Многофункциональная площадка позволяет заниматься лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом и волейболом одновременно. Кроме того, есть зона для занятий воркаутом.Дети сразу устроили тест-драйв, проведя эстафеты и товарищеские встречи.

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