Новый школьный стадион открыли в Палкино Псковской области
Торжественная церемония открытия нового пришкольного спортивного стадиона, построенного в рамках программы «Газпром — детям», состоялась в районном центре Палкино.Поучаствовать в долгожданном событии собрались и дети, и взрослые.
Многофункциональная площадка позволяет заниматься лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом и волейболом одновременно. Кроме того, есть зона для занятий воркаутом.Дети сразу устроили тест-драйв, проведя эстафеты и товарищеские встречи.
Источник: https://vk.com/wall-157950363_23442
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