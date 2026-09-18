Новый пассажирский терминал построен в аэропорту Пскова

Завершено строительство терминала аэропорта Пскова им. Княгини Ольги (входит в «Новапорт»).

Терминал площадью более 6 тыс. кв. м предназначен для прибывающих пассажиров. Его пропускная способность составляет 150 пассажиров в час. Терминал позволил разделить пассажиропотоки и организовать отдельные зоны прилета и получения багажа.

Терминал прилета оборудован современными системами отопления, вентиляции и кондиционирования, системой голосового информирования пассажиров и противопожарной защиты, лентой выдачи багажа и двумя интроскопами. Также предусмотрены мероприятия по доступности терминала для маломобильных групп населения. Выполнено благоустройство и озеленение территории.

В последние годы проводится комплексное обновление и развитие инфраструктуры псковского аэропорта. Приобретена необходимая спецтехника для обслуживания бортов и сопровождения пассажиров. С 2024 года Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» стал запасным для аэропорта Пулково. В 2025 году в аэропорту установлена курсо-глиссадная система посадки СП-90, которую используют пилоты в условиях ограниченной видимости.

Новый комплекс создает условия для дальнейшего развития аэропорта. Одобрен проект реконструкции перрона и обновления инфраструктуры.

После открытия нового терминала действующий ждет капитальный ремонт.

Аэропорт Пскова обслуживает регулярные рейсы в Москву, Сочи, Калининград, а также чартерные рейсы и бизнес-авиацию. В 2025 году аэропорт обслужил 149 тыс. пассажиров. По прогнозам, к 2030 году ежегодный трафик может вырасти до 300 тыс. человек.