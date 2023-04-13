«Кронверк» открыл новую линию по производству высококачественного щебня в Саратовской области

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Самый крупный в Саратовской области завод по переработке щебня «Кронверк НМК» на этой неделе открыл новый дробильно-сортировочный центр.

Проект реализовали вблизи поселка Новосельский Ершовского района.

Появление новой линии увеличит производственную мощность предприятия в шесть раз — с 500 тысяч до 3 миллионов тонн в год.

На разработку и создание нового участка у специалистов компании ушло полтора года. Объем инвестиций составил 500 миллионов рублей.

«Проектирование, строительная и инжиниринговая части, производство и монтаж оборудования были выполнены нашей группой компаний», — сообщил вице-президент ГК «Кронверк» Александр Шмидт.

Он напомнил, что продукция завода востребована не только на местном рынке, ее закупают Пензенская, Самарская и Ульяновская области.

С помощью новой линии предприятие получило возможность производить всю необходимую линейку фракции щебня.

«Конкретно этот участок первичного дробления отличается тем, что у нас установлено дополнительное технологическое оборудование для очистки горной массы, камня и конечного полуфабриката. Мы просто получаем более чистый продукт в большом количестве», — рассказал заместитель генерального директора по техническим вопросам ГК «Кронверк» Станислав Еськин.

Ожидается, что первое время новое производство будет работать в одну смену, а в дальнейшем перейдет на круглосуточный режим работы — это позволит выйти на запланированные объемы по выпуску щебня.

«В Саратове и Саратовской области реализуется огромное количество региональных и федеральных проектов, связанных со строительством дорог, мостов. Ранее на территории Саратовской области не было производителей, которые позволяли давать высокую марку щебня. Теперь мы можем покрывать эту потребность», — отметила коммерческий директор ГК «Кронверк» Кристина Плешкова.

На открытии новой производственной линии завода «Кронверк НМК» побывала съемочная группа «TVSAR» (видеопроект ИА «Взгляд-инфо»). Предлагаем читателям посмотреть сюжет наших коллег.

©Видео с youtube.com