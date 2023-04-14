В Екатеринбурге открыли Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо

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Сразу два знаковых спортивных объекта открылись в Екатеринбурге — Дворец водных видов спорта (ДВВС) в Новокольцовском и Дворец дзюдо в Академическом.

В Екатеринбурге открыли спортивные объекты, которые строились к проведению всемирной Универсиады-2023. После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине эти международные спортивные соревнования в Екатеринбурге были отменены. Их заменит Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие представители дружественных России стран. Он пройдет с 19 по 31 августа.

Строительство ДВВС началось в 2020 году. Его общая площадь составила около 60 тыс. кв.м, площадь зеркала воды всех бассейнов — 3,4 тыс. кв.м. Всего на территории комплекса четыре бассейна: для прыжков в воду, демонстрационный, тренировочный и детский. На трибунах могут разместиться более 5 тыс. человек. В дальнейшем комплекс будут использовать для развития инфраструктуры Уральского федерального университета (УрФУ). Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составила 10 млрд руб.

На открытии выступили юные синхронистки и областная сборная по плаванию.

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Затем делегация переехала в Академический район на открытие Дворца дзюдо. Его строительство началось тоже в 2020 году. Ежедневно здесь могут заниматься более 1 тыс. человек. Площадь объекта— около 17 тыс. кв. метров. Основной зал рассчитан на четыре татами, есть тренировочный зал, раздевалки, кафе, медчасть, пресс-центр и другие помещения. На трибунах — более 1,8 тыс. мест. У Дворца дзюдо имеются открытые спортплощадки и вместительная парковка для 230 машин и 10 автобусов.

Гости обошли помещения нового спортивного комплекса и посмотрели показательные выступления победителей первенства Европы по дзюдо КАТА.

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