В посёлке Онохой в Бурятии открыли новую поликлинику

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В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии появилась новое здание поликлиники, рассчитанное на 150 посещений в сутки. Раньше учреждение могло принять в сутки только до 75 пациентов. Поликлинику открыли 14 апреля.

Общая площадь поликлиники — 1,9 тысяч кв. метров. Новый объект возвели за девять месяцев, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Стоимость строительства составила 146,5 млн рублей. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для пациентов с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей. Поликлиника обслуживает 19 тысяч жителей поселения.

В учреждении работают 67 медиков, 15 из которых врачи. Медики получили не только просторные и уютные помещения, но и новое оборудование для работы.

— Мы уже принимаем пациентов в течение двух недель. Старое здание не соответствовало требованиям, которые предъявляются к медицинским учреждением. На новых площадях есть всё: кабинеты узких специалистов, участковой службы, кабинеты профилактики, диагностической службы, рентген кабинет, — рассказал главный врач Заиграевской центральной районной больницы Виталий Бабаев.

Из республиканского бюджета выделено 9,5 млн рублей на оснащение новой поликлиники. Приобретено медицинское оборудование для кабинета врача-офтальмолога, отоларинголога, хирурга, стоматолога.

— Условия работы, конечно, безупречные. Хорошо, что качеству уделяется такое внимание. Я восемь лет работаю врачом, был в частной практике. И здесь работаю в удовольствие, — поделился врач-стоматолог Алдар Будажапов.

Строительство поликлиники стало возможным благодаря реализации программы первичного звена здравоохранения.

Фото:пресс-служба правительства РБ

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