С помощью сервиса пользователи могут узнать, произошел ли массовый сбой в работе того или иного ресурса или речь идет о единичной ошибке © hi-tech.mail.ru

Отечественный аналог Downdetector стал доступен россиянам. «Мониторинг сбоев» — новый сервис, который позволяет сообщать о проблемах с работой популярных интернет-ресурсов и приложений, а также отслеживать их стабильность. Рассказываем, как и где воспользоваться им бесплатно.

Российский аналог Downdetector называется «Мониторинг сбоев». Он доступен на новом портале Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ссылка тут).

Как работает «Мониторинг сбоев»

Сервис прост в использовании. Он фиксирует жалобы пользователей о работе интернет-сервисов, банковских приложений и операторов связи. Еще он показывает на карте, из каких мест поступает больше всего сообщений, и в какой временной промежуток они были замечены.

Данные обновляются в режиме реального времени. Все как в неработающем ныне в России Downdetector.

«Мониторинг сбоев» не требует денег за использование. Изучать стабильность функционирования интернет-ресурсов может любой пользователь бесплатно. Самостоятельно сообщить о сбое в работе того или иного сервиса тоже может каждый. Для этого нужно найти в поиске необходимый ресурс, с которым возникли проблемы, и нажать на кнопку «Проблема с работой сервиса».

Интересный факт: на портале также есть сервис для профильных специалистов. Он называется Looking Glass и позволяет получить информацию об IP-адресах, автономных системах и оптимальных маршрутах трафика.