АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей с 16-клапанными двигателями

© static.lada.ru

АВТОВАЗ объявляет о возобновлении производства автомобилей с 16-клапанными двигателями мощностью 106 л.с. Первым автомобилем, на который вернулся этот мотор, стала «Лада Гранта», в мае 16-клапанный двигатель планируется внедрить и на «Лада Веста» нового поколения.

«Лада Гранта», оснащенная 16-клапанным двигателем, — выбор клиентов, предпочитающих динамичный стиль вождения. Высокую эластичность мотора обеспечивает модуль впуска с переменным объемом: специальные заслонки меняют его конфигурацию в зависимости от оборотов. «Лада Гранта» с 16-клапанным мотором отличается экономичностью, например, седан расходует в смешанном цикле 6,5 л на 100 км.

Цены на «Лада Гранта» с 16-клапанными двигателями будут объявлены дополнительно к старту продаж модели.