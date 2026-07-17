На крупнейшем российском автомобильном заводе разработали и запускают в серийное производство два глубоко модернизированных двигателя внутреннего сгорания. Их создали на базе хорошо известных 1,6- и 1,8-литровых бензиновых моторов, развивавших ранее 106 и 122 л.с. соответственно. В конструкции внедрено 37 унифицированных компонентов, часть из них — новые, часть — перепроектированные из ранее выпускавшихся. Рассказываем что еще изменилось.

Новые силовые установки созданы для использования в трех основных моделях предприятия. Это Лада Искра, Лада Веста и новый кроссовер Лада Азимут. Конструктивно двигатели сохранили прежнюю компоновку с проточками в поршнях под полный ход клапана, что позволяет в аварийной ситуации избежать контакта клапана и поршня. В новых двигателях используется блок цилиндров с новыми масляными форсунками, новая головка цилиндров, новый модуль впуска, новая шатунно-поршневая группу со сниженными механическими потерями и оригинальный профиль распределительных валов.

Внедренные новые решения позволили выжать из двигателей дополнительную мощность. Так 1,6-литровый двигатель прибавил в серийном исполнении 14 л.с. — со 106 до 120 л.с., а 1,8-литровый — 11 л.с. (со 122 до 135 л.с.). При этом вырос крутящий момент: в первом случае со 148 до 154 Н⋅м, а во втором со 170 до 175. Отмечается, что 120-сильный двигатель впервые получил систему изменения фаз газораспределения на впускном валу, что улучшило его экономичность, эластичность и показатели крутящего момента во всем диапазоне оборотов.

Что и где будет использоваться? Новый 120-сильный мотор первым получит Лада Азимут, затем его начнут ставить на Искру и Весту. При этом ранее выпускавшегося его 106-сильного предка оставят на Гранте и Ларгусе. Что же касается 135-сильного двигателя, то всё также начнется с Азимута, а немного позднее новинка займет место под капотом Весты и Ауры.

Михаил Петровский