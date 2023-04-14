Нижегородская «Заря» в 2 раза увеличила производственные мощности

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Дзержинский завод химического оборудования «Заря» в Нижегородской области за счёт средств Фонда развития промышленности в 2 раза увеличил производственные мощности по выпуску крупногабаритного ёмкостного оборудования для химической и нефтеперерабатывающей промышленностей.

Предприятие направило средства займа на покупку дополнительного технологического оборудования. В результате производственные мощности по выпуску крупногабаритных емкостных аппаратов выросли с 24 до 48 единиц в год. Среди выпускаемых изделий теплообменники, аппараты с перемешивающим устройством и колонное оборудование.

Инвестиции в расширение производства превысили 135 млн рублей.

Основными заказчиками комплектующих выступают «Татнефть» и строительный холдинг «Титан-2». Все оборудование производится индивидуально под задания заказчиков.

На предприятии налажена замкнутая система выпуска продукции. «Заря» осуществляет штамповку днищ, механическую обработку и сборку комплектующих на одной производственной площадке.