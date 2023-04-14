В Нижнеудинске (Иркутская область) открылся бассейн

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В Нижнеудинске 14 апреля начал работать физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Новый спорткомплекс включает в себя 25-метровый бассейн, раздевалки, медицинский кабинет, административные и иные помещения. Общая площадь ФОКа составляет 1425 квадратных метров. Спортивный комплекс построен в рамках восстановления города после наводнения 2019 года.

Объект спорта построен ООО «УК Полюс» и Благотворительным фондом имени Юрия Тена. Двухэтажный комплекс находится в муниципальной собственности и передан в оперативное управление муниципальному казенному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд». Сформировано штатное расписание, принят управляющий. С понедельника бассейн начнёт работать в обычном режиме.

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