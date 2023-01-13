В Иркутской области построены противопаводковые дамбы
В Иркутской области завершено строительство семи дамб, запланированных к сдаче в 2022 году.Противопаводковые дамбы являются ключевым звеном, обеспечивающим развитие западных территорий Приангарья на десятки лет вперёд, ведь пострадавшие от сильнейших наводнений города и посёлки восстановлены и продолжают своё развитие. Территория опережающего социально-экономического развития позволяет диверсифицировать экономику, повысить инвестиционную привлекательность территорий, создать дополнительные рабочие места, открыть новые предприятия и разработать проекты с прицелом на столетие.
По итогам 2022 года в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области завершены работы на 67-ми социальных объектах, включённых в программу по восстановлению инфраструктуры. Ещё 14 объектов в работе. Всего в программу по восстановлению инфраструктуры включено 253 объекта. На 164 объектах работы завершены, на 89 работы продолжаются. В затопленных городах построено 55000 кв.м. жилья.
Два города в Иркутской области, Тулун и Нижнеудинск, получили новейшие защитные сооружения, способные защитить их от катастрофического наводнения, подобного тому, что случилось в июле 2019 года. Новые дамбы спроектировали лучшие в России профессионалы гидростроительства из Института «Гидропроект» (входит в Группу «РусГидро»), с учетом печальных уроков прошлого. Стоимость работ в Тулуне составила 1,36 миллиарда рублей (9.5 км.), а в Нижнеудинске 2.2 миллиарда рублей (16.9 км.).
Один из объектов возводился в рабочем поселке Октябрьский Чунского района
Дамбу возвели в рамках восстановления территорий в зоне ЧС после наводнения 2019 года. Этот объект, протяженностью 5,3 километра, защитит более 900 жителей поселка Октябрьского.
В Нижнеудинском районе уже закончены строительно-монтажные работы трёх дамб. Две их них на стадии получения официальных документов для ввода в эксплуатацию. Они находятся на территории поселков Вознесенского, Шумского и в деревне Шум Нижнеудинского района. Третий завершенный объект инженерной защиты — дамба от затопления водами реки Уда в городе Нижнеудинск, её протяжность порядка 17 километров. Сейчас на объекте проходит итоговая проверка надзорного органа.
По данным министерства строительства Иркутской области, к концу 2022 года в регионе завершено возведение семи дамб в зоне территорий, пострадавших от паводка 2019 года: дамбы построены в посёлках Вознесенский, Шумский и деревне Шум Нижнеудинского района, в Тулуне и Нижнеудинске, посёлке Октябрьский Чунского района, посёлках Шиткино и Бирюса Тайшетского района. В 2022 году проведенарасчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в Тулуне, реки Кимильтей в поселке Кимильтей Зиминского района, русел рек Кундуй, Куйт, Орик, Уляха в пределах населенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук-Бадарановка Нижнеудинского района.
Напомню, что после наводнения 2019 года в Иркутской области возводится 19 объектов инженерной защиты. Ранее было завершено строительство защитной дамбы в селе Алыгджер Нижнеудинского района, инженерных защит в селе Шелехово Тайшетского района и деревне Покровка Зиминского района, дноуглубление и реконструкция берегоукрепительных сооружений в поселке Соляная Тайшетского района. Также проведены аварийно-восстановительные работы в селах Уйгат и Едогон Тулунского района. Завершена расчистка русла реки Уда в Нижнеудинске.
В селе Алыгджер Нижнеудинского района завершились работы по возведению защитной дамбы. Сооружение сильно пострадало во время разрушительного наводнения летом 2019 года.
Протяженность сооружения превышает 3,5 километра. Перед началом работ было расчищено русло реки, проведено берегоукрепление.
Три года спустя в Тулуне уже мало что напоминает о наводнении…
За такое короткое время — три года в городе появились два совершенно новых микрорайона: «Угольщиков» и «Берёзовая роща». Впервые в городе появились 8-этажные высотки с благоустроенной территорией, парковками, спортивными и игровыми площадками, арт-объектами. Красиво и современно, а по-соседству — новый детский сад с бассейном на 240 мест. Район наполнен детскими голосами, беготнёй ребятни.
Недавно ключи от новых квартир вручили жильцам четырёх многоквартирных домов на 320 квартир в микрорайоне Угольщиков. На строительство четырёх 8-этажных домов в Угольщиков направлено более 1,3 млрд рублей. Это средства резервного фонда правительства Российской Федерации и областного бюджета.
Всего в 2020-2021 годах переселено 600 семей. Правительством Иркутской области продолжается работа по расселению оставшихся 497 семей, в 2023-2024 годах планируется продолжить строительство новых жилых домов в Тулуне.
В мкр. «Берёзовая роща» ровные улицы с разными домами. Хозяева сами выбирали, как должна выглядеть усадьба с земельным участком. Уже заселено и проживает 193 семьи. В огородах грядки, картошка, теплицы, у кого-то строительство продолжается: надо гараж, баню, сарай… Из окон видно новую огромную школу и детский сад с бассейном, кругом асфальт, дорожки, освещение, курсирует автобус.
Строительство микрорайона Берёзовая роща почти завершено. По федеральной программе в микрорайоне осталось построить спортивный комплекс и детскую поликлинику. Это нужно сделать до 2024 года.
Кроме того, в рамках реализации Правительственной Программы ОАО РЖД построили 3 пятиэтажных дома на 75 квартир, два из которых предназначены для работников бюджетной сферы города Тулуна. Сегодня все квартиры заселены, едут в город специалисты работать в новые школы, больницу, спортивные объекты.
Попавшие под наводнение социальные учреждения, а это 2 общеобразовательные школы (СОШ № 20, СОШ № 6), 3 дошкольных образовательных учреждения (дет.сад «Родничок», дет.сад «Аленушка», дет.сад «Лучик»), спортивные объекты (бассейн «Дельфин», ФОК «Олимпия, спортивный клуб Атланты) были капитально отремонтированы, закуплено новое оборудование, инвентарь, проведены работы по восстановлению и благоустройству прилегающих территорий.
Построен хоккейный корт «Медведи». Легкоатлетический манеж было решено не восстанавливать, а построить новый в «Берёзовой роще».
Взамен разрушенной школы № 20 была построена в кратчайшие сроки за 300 дней школа «Новая эра», которая 1 сентября 2020 года встретила своих старых и новых учеников. Сегодня с уверенностью можно сказать, что это достопримечательность города. Семь корпусов, два бассейна, зал для соревнований (по ощущениям, в него легко вошло бы три обычных школьных спортзала), актовый зал, форум-зал, музыкальная и изостудия, классы робототехники, огромная столовая и кухонный блок, больше похожий на центр управления космическими полетами.
Строительство нового здания начальной школы продолжается по ул. Заречная, скоро она будет введена в эксплуатацию.
Кроме того, на территории города построена инфекционная больница и проведен капитальный ремонт городской больницы. В полную силу работает новый детский диагностический центр в мкр. «Железнодорожников», и новое здание лыжной базы «Снежинка».
Масштабным и грандиозным подарком тулунчанам стал ледовый дворец с искусственным льдом. Все эти объекты оснащены современным оборудованием и уже функционируют в полном объёме.
Преобразилась до неузнаваемости главная городская магистраль — улица Ленина. Она стала настоящим центром общественного притяжения: обновленные фасады домов и зданий, газоны и зелень, ограждения и скульптурные композиции, фонтан и площадки с арт-объектами. Тулунчанам нравится проводить время на главной улице города, главное теперь все это сберечь!
Город защищён новой дамбой, расчищено русло реки Ия. В ближайшее время в городе начнётся строительство спортзала для СОШ № 6, начаты работы по подготовке к строительству детского сада на 240 мест в мкр. «Жукова». В планах реализация строительства Центра развития творчества «Кристалл», реконструкция стадиона «Шахтёр», возведение легкоатлетического манежа в мкр. «Березовая роща» и нового современного здания автостанции. До окончания срока действия Правительственной программы в городе запланировано открытие пункта технического обслуживания, строительство кожно-венерологического диспансера, туберкулезного отделения, строительство детской поликлиники на 200 посещений в мкр. «Угольщиков», строительство пожарно-спасательной части, капитальный ремонт здания Тулунского городского суда.
Тулун живёт! Не просто живет, а полнится добрыми делами! Тема наводнения сменилась обыденными разговорами. И только светлая лента новой масштабной дамбы напоминает, что там за ней прячется коварство сибирской реки Ия…
Завершается восстановление и другого сильно пострадавшего города — Нижнеудинска.
В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в Нижнеудинске завершена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд» и строительство легкоатлетического манежа. Объект полностью готов.
На стадионе «Локомотив» в полном объеме выполнены работы по второму этапу модернизации — строительству стадиона и беговой дорожки. В рамках первого этапа был возведен крытый ледовый корт. Здесь тренируются взрослая и детская хоккейные команды. Летом проходят занятия на роликах. Третьим этапом модернизации планируется благоустройство прилегающего парка. Работы ведутся в рамках социального партнерства.
Завершается строительство нового жилья.
Построен новый парк.
В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.
О восстановлении территорий, пострадавших от паводков можно прочитать здесь:
— В Иркутской области завершается восстановление территорий, пострадавших от паводков 2019 года
- Ещё одна новая школа и детский сад построены в пострадавшем от паводков Тулуне
- Выбросы снижены. Москва, Красноярск и другие. Обзор
- Место действия — Усть-Кут