В Иркутской области построены противопаводковые дамбы

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В Иркутской области завершено строительство семи дамб, запланированных к сдаче в 2022 году.Противопаводковые дамбы являются ключевым звеном, обеспечивающим развитие западных территорий Приангарья на десятки лет вперёд, ведь пострадавшие от сильнейших наводнений города и посёлки восстановлены и продолжают своё развитие. Территория опережающего социально-экономического развития позволяет диверсифицировать экономику, повысить инвестиционную привлекательность территорий, создать дополнительные рабочие места, открыть новые предприятия и разработать проекты с прицелом на столетие.

По итогам 2022 года в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области завершены работы на 67-ми социальных объектах, включённых в программу по восстановлению инфраструктуры. Ещё 14 объектов в работе. Всего в программу по восстановлению инфраструктуры включено 253 объекта. На 164 объектах работы завершены, на 89 работы продолжаются. В затопленных городах построено 55000 кв.м. жилья.

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Два города в Иркутской области, Тулун и Нижнеудинск, получили новейшие защитные сооружения, способные защитить их от катастрофического наводнения, подобного тому, что случилось в июле 2019 года. Новые дамбы спроектировали лучшие в России профессионалы гидростроительства из Института «Гидропроект» (входит в Группу «РусГидро»), с учетом печальных уроков прошлого. Стоимость работ в Тулуне составила 1,36 миллиарда рублей (9.5 км.), а в Нижнеудинске 2.2 миллиарда рублей (16.9 км.).

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Один из объектов возводился в рабочем поселке Октябрьский Чунского района

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Дамбу возвели в рамках восстановления территорий в зоне ЧС после наводнения 2019 года. Этот объект, протяженностью 5,3 километра, защитит более 900 жителей поселка Октябрьского.

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В Нижнеудинском районе уже закончены строительно-монтажные работы трёх дамб. Две их них на стадии получения официальных документов для ввода в эксплуатацию. Они находятся на территории поселков Вознесенского, Шумского и в деревне Шум Нижнеудинского района. Третий завершенный объект инженерной защиты — дамба от затопления водами реки Уда в городе Нижнеудинск, её протяжность порядка 17 километров. Сейчас на объекте проходит итоговая проверка надзорного органа.

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По данным министерства строительства Иркутской области, к концу 2022 года в регионе завершено возведение семи дамб в зоне территорий, пострадавших от паводка 2019 года: дамбы построены в посёлках Вознесенский, Шумский и деревне Шум Нижнеудинского района, в Тулуне и Нижнеудинске, посёлке Октябрьский Чунского района, посёлках Шиткино и Бирюса Тайшетского района. В 2022 году проведенарасчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в Тулуне, реки Кимильтей в поселке Кимильтей Зиминского района, русел рек Кундуй, Куйт, Орик, Уляха в пределах населенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук-Бадарановка Нижнеудинского района.

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Напомню, что после наводнения 2019 года в Иркутской области возводится 19 объектов инженерной защиты. Ранее было завершено строительство защитной дамбы в селе Алыгджер Нижнеудинского района, инженерных защит в селе Шелехово Тайшетского района и деревне Покровка Зиминского района, дноуглубление и реконструкция берегоукрепительных сооружений в поселке Соляная Тайшетского района. Также проведены аварийно-восстановительные работы в селах Уйгат и Едогон Тулунского района. Завершена расчистка русла реки Уда в Нижнеудинске.

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В селе Алыгджер Нижнеудинского района завершились работы по возведению защитной дамбы. Сооружение сильно пострадало во время разрушительного наводнения летом 2019 года.

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Протяженность сооружения превышает 3,5 километра. Перед началом работ было расчищено русло реки, проведено берегоукрепление.

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Три года спустя в Тулуне уже мало что напоминает о наводнении…

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За такое короткое время — три года в городе появились два совершенно новых микрорайона: «Угольщиков» и «Берёзовая роща». Впервые в городе появились 8-этажные высотки с благоустроенной территорией, парковками, спортивными и игровыми площадками, арт-объектами. Красиво и современно, а по-соседству — новый детский сад с бассейном на 240 мест. Район наполнен детскими голосами, беготнёй ребятни.

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Недавно ключи от новых квартир вручили жильцам четырёх многоквартирных домов на 320 квартир в микрорайоне Угольщиков. На строительство четырёх 8-этажных домов в Угольщиков направлено более 1,3 млрд рублей. Это средства резервного фонда правительства Российской Федерации и областного бюджета.

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Всего в 2020-2021 годах переселено 600 семей. Правительством Иркутской области продолжается работа по расселению оставшихся 497 семей, в 2023-2024 годах планируется продолжить строительство новых жилых домов в Тулуне.

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В мкр. «Берёзовая роща» ровные улицы с разными домами. Хозяева сами выбирали, как должна выглядеть усадьба с земельным участком. Уже заселено и проживает 193 семьи. В огородах грядки, картошка, теплицы, у кого-то строительство продолжается: надо гараж, баню, сарай… Из окон видно новую огромную школу и детский сад с бассейном, кругом асфальт, дорожки, освещение, курсирует автобус.

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Строительство микрорайона Берёзовая роща почти завершено. По федеральной программе в микрорайоне осталось построить спортивный комплекс и детскую поликлинику. Это нужно сделать до 2024 года.

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Кроме того, в рамках реализации Правительственной Программы ОАО РЖД построили 3 пятиэтажных дома на 75 квартир, два из которых предназначены для работников бюджетной сферы города Тулуна. Сегодня все квартиры заселены, едут в город специалисты работать в новые школы, больницу, спортивные объекты.

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Попавшие под наводнение социальные учреждения, а это 2 общеобразовательные школы (СОШ № 20, СОШ № 6), 3 дошкольных образовательных учреждения (дет.сад «Родничок», дет.сад «Аленушка», дет.сад «Лучик»), спортивные объекты (бассейн «Дельфин», ФОК «Олимпия, спортивный клуб Атланты) были капитально отремонтированы, закуплено новое оборудование, инвентарь, проведены работы по восстановлению и благоустройству прилегающих территорий.

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Построен хоккейный корт «Медведи». Легкоатлетический манеж было решено не восстанавливать, а построить новый в «Берёзовой роще».

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Взамен разрушенной школы № 20 была построена в кратчайшие сроки за 300 дней школа «Новая эра», которая 1 сентября 2020 года встретила своих старых и новых учеников. Сегодня с уверенностью можно сказать, что это достопримечательность города. Семь корпусов, два бассейна, зал для соревнований (по ощущениям, в него легко вошло бы три обычных школьных спортзала), актовый зал, форум-зал, музыкальная и изостудия, классы робототехники, огромная столовая и кухонный блок, больше похожий на центр управления космическими полетами.

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Строительство нового здания начальной школы продолжается по ул. Заречная, скоро она будет введена в эксплуатацию.

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© www.ogirk.ru

Кроме того, на территории города построена инфекционная больница и проведен капитальный ремонт городской больницы. В полную силу работает новый детский диагностический центр в мкр. «Железнодорожников», и новое здание лыжной базы «Снежинка».

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Масштабным и грандиозным подарком тулунчанам стал ледовый дворец с искусственным льдом. Все эти объекты оснащены современным оборудованием и уже функционируют в полном объёме.

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© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

Преобразилась до неузнаваемости главная городская магистраль — улица Ленина. Она стала настоящим центром общественного притяжения: обновленные фасады домов и зданий, газоны и зелень, ограждения и скульптурные композиции, фонтан и площадки с арт-объектами. Тулунчанам нравится проводить время на главной улице города, главное теперь все это сберечь!

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© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

Город защищён новой дамбой, расчищено русло реки Ия. В ближайшее время в городе начнётся строительство спортзала для СОШ № 6, начаты работы по подготовке к строительству детского сада на 240 мест в мкр. «Жукова». В планах реализация строительства Центра развития творчества «Кристалл», реконструкция стадиона «Шахтёр», возведение легкоатлетического манежа в мкр. «Березовая роща» и нового современного здания автостанции. До окончания срока действия Правительственной программы в городе запланировано открытие пункта технического обслуживания, строительство кожно-венерологического диспансера, туберкулезного отделения, строительство детской поликлиники на 200 посещений в мкр. «Угольщиков», строительство пожарно-спасательной части, капитальный ремонт здания Тулунского городского суда.

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Тулун живёт! Не просто живет, а полнится добрыми делами! Тема наводнения сменилась обыденными разговорами. И только светлая лента новой масштабной дамбы напоминает, что там за ней прячется коварство сибирской реки Ия…

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Завершается восстановление и другого сильно пострадавшего города — Нижнеудинска.

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В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в Нижнеудинске завершена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд» и строительство легкоатлетического манежа. Объект полностью готов.

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© www.ogirk.ru

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На стадионе «Локомотив» в полном объеме выполнены работы по второму этапу модернизации — строительству стадиона и беговой дорожки. В рамках первого этапа был возведен крытый ледовый корт. Здесь тренируются взрослая и детская хоккейные команды. Летом проходят занятия на роликах. Третьим этапом модернизации планируется благоустройство прилегающего парка. Работы ведутся в рамках социального партнерства.

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Завершается строительство нового жилья.

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Построен новый парк.

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В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

О восстановлении территорий, пострадавших от паводков можно прочитать здесь:

— Тулун — новая эра

— В Иркутской области завершается восстановление территорий, пострадавших от паводков 2019 года