В Корткеросском районе Коми открылась новая животноводческая ферма

Новый объект для выращивания крупного рогатого скота мясного направления начал свою работу на базе сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива «Миян».

Сегодня на ферме уже 70 голов крупного рогатого скота мясных пород.

19 марта СПК «Миян» отметил свою вторую годовщину с момента создания. На сегодняшний день кооператив объединяет 8 сельхозтоваропроизводителей, из которых большая часть — граждане Корткеросского района, ведущие личные подсобные хозяйства.

«Работы много, планов ещё больше. Благодаря муниципалитету у нас есть ферма, а на средства государственной поддержки приобретена техника. Двигаемся вперед. Планируем приобрести собственный убойный цех и наладить переработку мяса», — рассказала председатель кооператива Галина Тарасевич